ÖGK stellte Antrag

Nächste Transportfirma pleite: Mitarbeiter bangen

Tirol
10.03.2026 13:26
Der in die Pleite geschlitterte Betrieb ist im Kleintransportgewerbe tätig.
Der in die Pleite geschlitterte Betrieb ist im Kleintransportgewerbe tätig.(Bild: K - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Wieder eine Pleite in Tirol – wieder in der Transportbranche: Nach der Konkurs-Hiobsbotschaft vom Montag um das bekannte und international tätige Logistikunternehmen Nothegger (300 Mitarbeiter) wurde am Dienstag über eine weitere Transportfirma ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Betroffen ist die „Aksoy Transporte KG“ mit Sitz in Absam im Bezirk Innsbruck-Land. Über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens berichteten am Dienstagnachmittag unter anderen der Kreditschutzverband von 1870, der Alpenländische Kreditorenverband und Creditreform. Das Transportunternehmen beschäftigt laut eigenen Angaben 16 Mitarbeiter

Gesundheitskasse stellte Antrag
Das Verfahren sei aufgrund eines Gläubigerantrages eröffnet worden. Beim Gläubiger handle es sich um die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Es gehe um Beitragsrückstände in Höhe von 28.000 Euro, so der AKV.

Die Geschäftsführerin schätze die Passiva – ohne laufende Belastungen – auf rund 40.000. „Tatsächlich werden die Verbindlichkeiten im Laufe des Verfahrens erst zu eruieren sein, da erfahrungsgemäß mit Insolvenzeröffnung die Fälligstellung laufender Verträge erfolgt und die Passiva daher in der Regel deutlich höher sind“, so der Alpenländische Kreditorenverband weiter.

Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten lassen sich im Moment noch keine seriösen Angaben machen.

KSV von 1870

Eigentum oder fremdfinanziert?
Vonseiten des KSV von 1870 hieß es: „Im Insolvenzeröffnungsverfahren erklärte die Insolvenzschuldnerin, dass sie über 13 Kleinlastkraftwagen verfügen würde. Im Rahmen der Abwicklung dieses Insolvenzverfahrens wird sich weisen, ob diese Kraftfahrzeuge tatsächlich im Eigentum der Insolvenzschuldnerin stehen bzw. allenfalls doch fremdfinanziert sind.“

Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich erst zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV.

Bekannt sei, dass „eine Vielzahl an Gläubigern in der Vergangenheit bei der Einbringlichmachung ihrer Ansprüche gezwungen war, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.“

Logistikfirma in Pleite geschlittert
Eine Millionenpleite sorgte bereits am Montag für ein Beben in der heimischen Frächterszene: Über das Vermögen der Tiroler Firma Nothegger Transport Logistik GmbH, ein internationales Logistik- und Transportunternehmen, wurde am Montag am Landesgericht Innsbruck aufgrund eines Gläubigerantrags ein Konkursverfahren eröffnet. 300 Mitarbeiter sind betroffen.

Tirol
10.03.2026 13:26
Tirol

