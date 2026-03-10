Haare aus dem Salzkammergut säubern die Weltmeere

Weltweiter Einsatz

Nach dem Sammeln werden die Haare in Deutschland gereinigt, in Netze gefüllt und zu Filtermatten verarbeitet. Diese kommen weltweit in Gewässern zum Einsatz, besonders vor Industrieanlagen oder entlang der Küsten. Die schuppige Oberfläche der Haare nimmt Öl und Fett auf, ein Kilo Haare kann bei zu acht Kilo Öl binden. Finanziell haben die Salon-Betreiberinnen übrigens nichts davon, müssen sogar einen Kostenbeitrag für die Abholung zahlen. Laut „Hair Help the Oceans“ unterstützen in OÖ insgesamt elf Salons die Aktion. „Es wäre cool, wenn noch mehr Friseure mitmachen würden“, sind sich Rochelt und Haring ein.