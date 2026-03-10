Haare aus dem Salzkammergut säubern die Weltmeere

Nachhaltigkeit ist den Betreiberinnen eines Friseursalons in Seewalchen in Oberösterreich wichtig. Deshalb sammeln sie nun die Haare ihrer Kunden und schicken sie nach Deutschland. Denn so liefern sie die Grundlage für Filtermatten, die unsere Meere reinigen können.
Wie können Haare aus dem Salzkammergut die Weltmeere säubern? Indem sie zu Filtermatten verarbeitet werden, die Öle und Fette im Wasser binden. „Hair help the Oceans“ heißt das Programm, an dem sich auch der Friseursalon Bellezza aus Seewalchen am Attersee beteiligt. „Ich habe im Sommer des Vorjahres einen Fernsehbericht darüber gesehen. Bei Friseuren entsteht viel Müll. Uns ist Nachhaltigkeit wichtig“, erzählt Paula Rochelt, die den Salon mit Verena Haring betreibt.
Bis zu fünf Kilo im Monat
Jede Woche sammeln die Friseurinnen abgeschnittene Haare ein und packen sie Säcke. Zwischen zwei und fünf Kilo kommen pro Monat zusammen. „Die Säcke werden dann bei uns abgeholt. Jedes Haar ist geeignet, egal wie lange oder ob chemisch behandelt“, erzählt Rochelt.
Weltweiter Einsatz
Nach dem Sammeln werden die Haare in Deutschland gereinigt, in Netze gefüllt und zu Filtermatten verarbeitet. Diese kommen weltweit in Gewässern zum Einsatz, besonders vor Industrieanlagen oder entlang der Küsten. Die schuppige Oberfläche der Haare nimmt Öl und Fett auf, ein Kilo Haare kann bei zu acht Kilo Öl binden. Finanziell haben die Salon-Betreiberinnen übrigens nichts davon, müssen sogar einen Kostenbeitrag für die Abholung zahlen. Laut „Hair Help the Oceans“ unterstützen in OÖ insgesamt elf Salons die Aktion. „Es wäre cool, wenn noch mehr Friseure mitmachen würden“, sind sich Rochelt und Haring ein.
