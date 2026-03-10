Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachhaltige Idee

Haare aus dem Salzkammergut säubern die Weltmeere

Oberösterreich
10.03.2026 14:00
Verena und Paula (re.) sammeln Haare und tragen damit zur Reinigung der Weltmeere bei
Verena und Paula (re.) sammeln Haare und tragen damit zur Reinigung der Weltmeere bei(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Nachhaltigkeit ist den Betreiberinnen eines Friseursalons in Seewalchen in Oberösterreich wichtig. Deshalb sammeln sie nun die Haare ihrer Kunden und schicken sie nach Deutschland. Denn so liefern sie die Grundlage für Filtermatten, die unsere Meere reinigen können. 

0 Kommentare

Wie können Haare aus dem Salzkammergut die Weltmeere säubern? Indem sie zu Filtermatten verarbeitet werden, die Öle und Fette im Wasser binden. „Hair help the Oceans“ heißt das Programm, an dem sich auch der Friseursalon Bellezza aus Seewalchen am Attersee beteiligt. „Ich habe im Sommer des Vorjahres einen Fernsehbericht darüber gesehen. Bei Friseuren entsteht viel Müll. Uns ist Nachhaltigkeit wichtig“, erzählt Paula Rochelt, die den Salon mit Verena Haring betreibt.

Bis zu fünf Kilo im Monat
Jede Woche sammeln die Friseurinnen abgeschnittene Haare ein und packen sie Säcke. Zwischen zwei und fünf Kilo kommen pro Monat zusammen. „Die Säcke werden dann bei uns abgeholt. Jedes Haar ist geeignet, egal wie lange oder ob chemisch behandelt“, erzählt Rochelt.

Weltweiter Einsatz
Nach dem Sammeln werden die Haare in Deutschland gereinigt, in Netze gefüllt und zu Filtermatten verarbeitet. Diese kommen weltweit in Gewässern zum Einsatz, besonders vor Industrieanlagen oder entlang der Küsten. Die schuppige Oberfläche der Haare nimmt Öl und Fett auf, ein Kilo Haare kann bei zu acht Kilo Öl binden. Finanziell haben die Salon-Betreiberinnen übrigens nichts davon, müssen sogar einen Kostenbeitrag für die Abholung zahlen. Laut „Hair Help the Oceans“ unterstützen in OÖ insgesamt elf Salons die Aktion. „Es wäre cool, wenn noch mehr Friseure mitmachen würden“, sind sich Rochelt und Haring ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
10.03.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
305.608 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.977 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.108 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2967 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1347 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
995 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Mehr Oberösterreich
3,8 Mio. Euro Schaden
Bauunternehmer müssen für Betrug selbst in „Bau“
Nachhaltige Idee
Haare aus dem Salzkammergut säubern die Weltmeere
Kuckuck an Bord
Anwalt ließ Flieger von Ryanair in Linz pfänden
Teure Ladung kaputt
Kleintransporter brannte auf Westautobahn aus
3. Liga Mitte:
Voitsberger Kantersieg – LASK verliert in Velden!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf