Lebensmittel sind out

Das bestellen Österreicher online am liebsten

Österreich
10.03.2026 13:18
Kauften 2005 erst sieben Prozent der heimischen Konsumenten Kleidung oder Sportartikel im ...
Kauften 2005 erst sieben Prozent der heimischen Konsumenten Kleidung oder Sportartikel im Internet ein, waren es 2025 bereits 52 Prozent.(Bild: Ezequiel Martínez - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bücher, Sportkleidung oder doch Lebensmittel? Mitnichten! Bei Österreichern sind online am ehesten Medikamente im Warenkorb gefragt.

Am Anfang war das Buch, mittlerweile stehen Bekleidungs- und Sportartikel im Vordergrund. Die Rede ist von Warengruppen, die in Österreich am häufigsten online eingekauft werden.

2025 kauften bereits 52 Prozent online ein. Der Lebensmitteleinkauf via Mausklick kommt hingegen auch nach 20 Jahren nicht vom Fleck, so eine Erhebung der Johannes Kepler Universität Linz (JKU).

  • Im vergangenen Jahr bestellten 23 Prozent der heimischen Konsumenten online rezeptfreie Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, aber nur elf Prozent kauften Lebensmittel via Internet ein. Auch der kontinuierliche Rückzug der Supermarktketten aus dem Onlinegeschäft zeugt davon.
  • 2005 bestellten zwei Prozent der Konsumenten Lebensmittel online, eine Dekade später waren es neun Prozent. Seither hat sich der Markt nicht wesentlich nach oben bewegt.
Online-Shopping-Affinität gering
Verglichen mit den Bürgern anderer EU-Länder sind Menschen hierzulande eher Onlinemuffel. Während der Anteil der Online-Einkäufer (an allen Konsumenten zwischen 16 und 74 Jahren) in Österreich bei 73 Prozent liegt, macht er in Irland bereits 95 Prozent aus. In den Niederlanden shoppen 94 Prozent online, in Deutschland 81 Prozent.

In der 20-Jahres-Betrachtung hat sich die Zahl der Online-Shopperin Österreich jedoch auf rund fünf Millionen verdreifacht.

Österreich
10.03.2026 13:18
