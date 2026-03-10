Das bestellen Österreicher online am liebsten

Online-Shopping-Affinität gering

Verglichen mit den Bürgern anderer EU-Länder sind Menschen hierzulande eher Onlinemuffel. Während der Anteil der Online-Einkäufer (an allen Konsumenten zwischen 16 und 74 Jahren) in Österreich bei 73 Prozent liegt, macht er in Irland bereits 95 Prozent aus. In den Niederlanden shoppen 94 Prozent online, in Deutschland 81 Prozent.