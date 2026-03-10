Das bestellen Österreicher online am liebsten

Bücher, Sportkleidung oder doch Lebensmittel? Mitnichten! Bei Österreichern sind online am ehesten Medikamente im Warenkorb gefragt.
Am Anfang war das Buch, mittlerweile stehen Bekleidungs- und Sportartikel im Vordergrund. Die Rede ist von Warengruppen, die in Österreich am häufigsten online eingekauft werden.
2025 kauften bereits 52 Prozent online ein. Der Lebensmitteleinkauf via Mausklick kommt hingegen auch nach 20 Jahren nicht vom Fleck, so eine Erhebung der Johannes Kepler Universität Linz (JKU).
Online-Shopping-Affinität gering
Verglichen mit den Bürgern anderer EU-Länder sind Menschen hierzulande eher Onlinemuffel. Während der Anteil der Online-Einkäufer (an allen Konsumenten zwischen 16 und 74 Jahren) in Österreich bei 73 Prozent liegt, macht er in Irland bereits 95 Prozent aus. In den Niederlanden shoppen 94 Prozent online, in Deutschland 81 Prozent.
In der 20-Jahres-Betrachtung hat sich die Zahl der Online-Shopperin Österreich jedoch auf rund fünf Millionen verdreifacht.
