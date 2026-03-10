Größte Schlepperbande aller Zeiten aufgeflogen

Tödliche Schlepperfahrt in Kroatien

Bis jetzt wurden mehr als 130 Verdächtige festgenommen, rund 150 Vernehmungen durchgeführt und mehrere Terabyte Daten ausgewertet. Mehr als 1000 illegale Schlepperfahrzeuge wurden identifiziert. Mehr als 100.000 Migranten dürften so über die Grenzen geschleust worden sein. Besonders bitter: Eine Schlepperfahrt dieser Organisation in Kroatien endete tödlich, drei Menschen verloren dabei ihr Leben. Der Ermittlungsakt zur „Operation Ancora“ umfasst bereits rund 14.000 Seiten. Mehr als 130 Personen befinden sich in Haft, sie sind zum Teil geständig.