Notrufe bei Polizei
Meteorit schlug in Dach von Haus in Koblenz ein
Am Sonntagabend ist ein Meteorit in ein Haus in Koblenz eingeschlagen. Elf Gesteinsteile seien in und am Anwesen entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei ihr waren zahlreiche Notrufe eingegangen. Ein blitzender Lichtstreif hatte für Unruhe bei den Bewohnerinnen und Bewohnern gesorgt.
Die Menschen hätten ein brennendes Flugzeug, eine Rakete, verglühenden Weltraumschrott oder eine abgeschossene Drohne vermutet, sagte ein Polizeisprecher aus Gießen. Tatsächlich waren am Sonntag gegen 19.15 Uhr Bruchstücke eines Meteoriten auf die Erde gefallen. Der Lichtschweif war laut dem rheinland-pfälzischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz vor allem in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und in Hessen zu sehen.
„Es kam zu mehreren Blitzerscheinungen. Das sind die Momente, in denen ein solcher Meteorit in der Atmosphäre zerbricht und in viele kleinere Teile zerfällt“, sagte Volker Heinrich von der Sternwarte in Frankfurt zur Tagesschau. Es sei ein „vergleichsweise großer Brocken“ gewesen. Die Polizei sprach von einem Stein in der Größe eines Tennisballs und zehn weiteren Fragmenten, die ein Gewicht zwischen sechs und 161 Gramm hätten. „Laienhaft handelt es sich um Gestein.“ Eine genaue Einordnung müsse noch durch einen Sachverständigen erfolgen. Chemische Substanzen wurden laut der Polizei in Koblenz nicht festgestellt.
Fußballgroßes Loch
Bei dem Einschlag in das Haus entstand ein etwa fußballgroßes Loch. Der Meteoritenteil traf erst das Dach und anschließend das Schlafzimmer. Deutsche Medien berichteten, dass auch an Hausdächern im Hunsrück und der Eifel Schäden entstanden seien. Aus Hessen seien keine herabstürzenden Bruchstücke gemeldet worden. Verletzt wurde bei dem ungewöhnlichen Vorfall niemand.
Einschlag in Niederösterreich 2024
Trifft ein Asteroid auf die Lufthülle der Erde, zerfällt er oft in viele kleine Stücke. Während einige verglühen, landen andere, sogenannte Meteoriten, auf der Erde. Diese können mehrere Milliarden Jahre alt sein und sind Überreste der Entstehung unseres Sonnensystems. Meteoriteneinschläge auf der Erde sind selten. In Österreich wurde zum Beispiel ein Einschlag auf ein Hausdach im niederösterreichischen Haag 2024 bekannt. Dabei handelte es sich um den ersten Hammerstein hierzulande, der inzwischen im Naturhistorischen Museum Wien zu sehen ist.
