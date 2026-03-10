Meteorit schlug in Dach von Haus in Koblenz ein

„Es kam zu mehreren Blitzerscheinungen. Das sind die Momente, in denen ein solcher Meteorit in der Atmosphäre zerbricht und in viele kleinere Teile zerfällt“, sagte Volker Heinrich von der Sternwarte in Frankfurt zur Tagesschau. Es sei ein „vergleichsweise großer Brocken“ gewesen. Die Polizei sprach von einem Stein in der Größe eines Tennisballs und zehn weiteren Fragmenten, die ein Gewicht zwischen sechs und 161 Gramm hätten. „Laienhaft handelt es sich um Gestein.“ Eine genaue Einordnung müsse noch durch einen Sachverständigen erfolgen. Chemische Substanzen wurden laut der Polizei in Koblenz nicht festgestellt.