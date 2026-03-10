Marius Borg Høiby bleibt auch weiterhin in U-Haft

Festnahme kurz vor Prozessbeginn

Der 29-Jährige war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden, weil er gegen das Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstoßen und sich rücksichtslos verhalten haben soll. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.