Doskozil und Mattle wollen Kompetenzen neu ordnen

Beide treten für eine klare Kompetenzentflechtung zwischen Bund und Ländern ein. So soll eine sinnvolle Dezentralisierung umgesetzt und Doppelgleisigkeiten abgebaut werden. Zugleich gab es ein Bekenntnis zum Föderalismus: „Er ist kein Problem, sondern in vielen Bereichen ein zentraler Teil der Lösung – weil er dafür sorgt, dass Entscheidungen unmittelbar bei den Menschen getroffen werden und nicht von Wien aus“, meinte Doskozil. „Die Länder beweisen Tag für Tag, wie Probleme und Chancen genützt werden“, erklärte Mattle. Gleichzeitig wolle man mit dem Bund sinnvolle Reformen vorantreiben.