Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Out in Runde eins

Kein Glück für Schwärzler beim Déjà-vu in Kigali

Vorarlberg
10.03.2026 14:12
Joel Schwärzler kletterte mit dem Finalsieg vom 75er-Challenger in Kigali unter die Top-200 der ...
Joel Schwärzler kletterte mit dem Finalsieg vom 75er-Challenger in Kigali unter die Top-200 der Welt.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Die erste Runde in der zweiten Turnierwoche in Kigali war für ÖTV-Ass Joel Schwärzler eine Kopie des Finales gegen Stefano Napolitano vom Sonntag, wieder ging es über zwei Tiebreaks gegen den Italiener. Allerdings dieses Mal mit dem schlechteren Ausgang für das Ländle-Ass. 

0 Kommentare

Für ÖTV-Ass Joel Schwärzler, der im ATP-Liveranking auf Platz 175 geführt wird, ging es beim mit 177.000 US-Dollar dotierten ATP-100-Challenger in Kigali gleich weiter, wie die erste Turnierwoche in Ruanda vor ein paar Tagen geendet hatte. Und zwar mit einem Tiebreak gegen Stefano Napolitano (ATP-Nr. 315) – den Italiener, den er am Sonntag im Endspiel um den Titel von Kigali I mit 7:6 und 7:6 besiegt hatte. Die erste Runde in der zweiten Woche in Ruanda war eine Kopie des letzten Aufeinandertreffens, allerdings dieses Mal mit dem schlechteren Ausgang für das Ländle-Ass. 

Lesen Sie auch:
Joel Schwärzler triumphierte in Ruanda.
Krone Plus Logo
Änderungen an Vorhand
Titel für Joel „Belohnung für die harte Arbeit“
08.03.2026
Unglaubliches Turnier
Schwärzler triumphiert bei Kigali-Challenger
08.03.2026
ÖTV-Ass im Halbfinale
Schwärzler warf in Kigali die Nummer eins raus
05.03.2026

Wieder war es ein ganz enges Duell, das sich Schwärzler und Napolitano lieferten. Im ersten Satz ging es ohne Breaks in den Tiebreaker. Auch dort konnte sich lange niemand entscheidend absetzen. Ehe sich der Vorarlberger bei 12:12 einen Vorhandwinner die Linie entlang pfefferte und sich so den ersten Satzball holte. Dann aber machte der 20-Jährige drei Fehler in Folge. Erst verpasste er bei einem Volley den Satzgewinn. Nach einer Vorhand ins Netz stand es plötzlich 13:14, Napolitano hatte Satzball – Schwärzler pfefferte verärgert einen Ball in den afrikanischen Himmel. Eine zu lange Rückhand wenig später und der Satz war weg, 13:15.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel ausgeglichen. Sowohl Schwärzler als auch Napolitano brachten ihre Aufschlagspiele problemlos durch, ohne Breakbälle ging es in den zweiten Tiebreak. Aber dort musste sich der Harder ein zweites Mal geschlagen geben, ging nach 2:01 Stunden Spielzeit als 6:7(13), 6:7(4)-Verlierer vom Center-Court in Kigali. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
10.03.2026 14:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 13°
Symbol heiter
Bludenz
7° / 18°
Symbol wolkig
Dornbirn
4° / 14°
Symbol heiter
Feldkirch
6° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
305.608 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.977 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.108 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2967 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1347 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
995 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Mehr Vorarlberg
Out in Runde eins
Kein Glück für Schwärzler beim Déjà-vu in Kigali
Juwel Hirschberg
Wanderung auf den „stillen Nachbarn“ des Pfänders
Rettungseinsatz
Wohnmobil kollidierte in Vorarlberg mit Fußgänger
Behörde deckt auf
Hundertfacher Pickerlbetrug aufgeflogen
Krone Plus Logo
Carl Ganahl:
„Man muss die Menschen zur Sparsamkeit aneifern“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf