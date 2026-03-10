Kein Glück für Schwärzler beim Déjà-vu in Kigali

Wieder war es ein ganz enges Duell, das sich Schwärzler und Napolitano lieferten. Im ersten Satz ging es ohne Breaks in den Tiebreaker. Auch dort konnte sich lange niemand entscheidend absetzen. Ehe sich der Vorarlberger bei 12:12 einen Vorhandwinner die Linie entlang pfefferte und sich so den ersten Satzball holte. Dann aber machte der 20-Jährige drei Fehler in Folge. Erst verpasste er bei einem Volley den Satzgewinn. Nach einer Vorhand ins Netz stand es plötzlich 13:14, Napolitano hatte Satzball – Schwärzler pfefferte verärgert einen Ball in den afrikanischen Himmel. Eine zu lange Rückhand wenig später und der Satz war weg, 13:15.