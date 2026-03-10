Schock in Dänemark
Schlafendes Baby aus Kinderwagen entführt
Eine wahren Albtraum haben Eltern eines siebenmonatigen Babys in Dänemark erlebt. Ihr schlafendes Kind wurde aus seinem Kinderwagen entführt. Später wurde das Mädchen in einem Hotelzimmer wiedergefunden, in dem sich auch ein 37-jähriger Mann aufhielt. Der Verdächtige ist in Haft.
Das Baby hatte am Montagabend in seinem Kinderwagen in dem Innenhof des Hauses im süddänischen Hadersleben geschlafen, in dem die Wohnung der Familie liegt. In Dänemark ist es normal, dass Kinder etwa ihren Mittagsschlaf an der frischen Luft machen – nicht nur in privaten Innenhöfen, sondern zum Beispiel auch in Kindergärten oder in Kinderwagen vor Cafés.
„Unsere Kinder schlafen dort jeden Tag“
Der Innenhof sei mit einem Gittertor gesichert gewesen, das zum Zeitpunkt der Entführung aber nicht abgeschlossen gewesen sei, zitieren dänische Medien die Eltern des Mädchens. „Unsere Kinder schlafen dort beide jeden Tag“, sagte der Vater der Zeitung „JydskeVestkysten“. „Wir sind total geschockt und haben Angst.“ Nie wieder würden sie ihr Kind ohne Aufsicht draußen schlafen lassen.
Auch Hotelangestellte unter Schock
Eineinhalb Stunden lang mussten die Eltern am Abend um ihr Kind bangen. Den Kinderwagen fand die Polizei einen Kilometer vom Tatort entfernt. Nach dem Fund des Babys in einem Hotel in Hadersleben hätten seine Mitarbeiter unter Schock gestanden, sagte der Hotelchef der Nachrichtenagentur Ritzau. Was das Motiv für die Tat sein könnte und ob der Verdächtige das Mädchen kannte, ist noch unklar.
