Schlafendes Baby aus Kinderwagen entführt

Auch Hotelangestellte unter Schock

Eineinhalb Stunden lang mussten die Eltern am Abend um ihr Kind bangen. Den Kinderwagen fand die Polizei einen Kilometer vom Tatort entfernt. Nach dem Fund des Babys in einem Hotel in Hadersleben hätten seine Mitarbeiter unter Schock gestanden, sagte der Hotelchef der Nachrichtenagentur Ritzau. Was das Motiv für die Tat sein könnte und ob der Verdächtige das Mädchen kannte, ist noch unklar.