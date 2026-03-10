Zittern ist vorbei! Auch Bredlinger fix bei der WM

Auch Caroline Bredlinger ist fix bei der Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) dabei! Zwar fiel sie zum Ende des Qualifikations-Zeitraums über 800 m auf den 32. Platz zurück. Da aber zumindest zwei Athletinnen, die vor ihr liegen, abgesagt haben, hat sie einen Platz unter den 30 zugelassenen Läuferinnen sicher. Vom ÖLV sind zudem Karin Strametz (60 m Hürden) sowie Leni Lindner und Isabel Posch (beide 60 m) qualifiziert.