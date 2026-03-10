Zittern ist vorbei! Auch Bredlinger fix bei der WM

Auch Caroline Bredlinger ist fix bei der Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) dabei! Zwar fiel sie zum Ende des Qualifikations-Zeitraums über 800 m auf den 32. Platz zurück. Da aber zumindest zwei Athletinnen, die vor ihr liegen, abgesagt haben, hat sie einen Platz unter den 30 zugelassenen Läuferinnen sicher. Vom ÖLV sind zudem Karin Strametz (60 m Hürden) sowie Leni Lindner und Isabel Posch (beide 60 m) qualifiziert.
Das Niveau über 800 m der Frauen ist in dieser Hallen-Saison sensationell hoch. Da kann man Caro Bredlinger nur gratulieren, dass sie dabei ist. Denn 30 (!) Läuferinnen haben das Direkt-Limit von 2:00,90 erfüllt, was es noch nie zuvor gegeben hat. An der Spitze steht natürlich die Britin Keely Hodgkinson mit ihrem in Liévin erzielten Weltrekord von 1:54,87.
Absagen der „Krone“ bestätigt
Caroline Bredlinger hatte zum Saison-Auftakt in Ostrava mit 2:00,97 die Direkt-Norm nur um sieben Hundertstel verpasst. Am vergangenen Wochenende wurde sie von der Italienerin Laura Pellicoro in Philadelphia mit 2:00,93 noch auf den 32. Platz verdrängt. Zwei vor ihr liegende Läuferinnen fehlen aber sicher in Torun, sodass sie zumindest 30. ist.
Gladys Chepngetich (1:58,81) wurde von Kenya Athletics nicht für die WM nominiert. Zudem verzichtet Živa Remic (2:00,79) auf Torun, wie der slowenische Verband der „Krone“ bestätigte. Damit bestreitet Caroline Bredlinger nach Nanjing 2025 ihre zweite Hallen-WM.
Premiere für Isabel Posch
Der ÖLV ist also mit einem Quartett in Torun vertreten. Karin Strametz hatte über 60 m Hürden dreimal das Direkt-Limit geschafft hat: 7,97 – 8,01 – 8,02. Zudem haben die 60-m-Sprinterinnen Leni Lindner (7,21) und Isabel Posch (7,25) in der Qualifikations-Rangliste für Torun souverän einen Platz unter den 56 Teilnehmerinnen erreicht. Sie liegen derzeit auf den Plätzen 38 und 47.
So wie Caroline Bredlinger sind auch Karin Strametz und Leni Lindner zum zweiten Mal bei einer Hallen-WM dabei, für Isabel Posch ist es eine Premiere.
