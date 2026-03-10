Zendaya zeigt in Paris erstmals ihren Ehering

Da ist er ja! Bei der Fashion Show von Louis Vuitton präsentierte Zendaya zum ersten Mal ganz offiziell ihren Ehering. Und bestätigte damit die Gerüchte, dass sie und Tom Holland schon längst verheiratet sind.
Anfang März ließ Promi-Stylist Law Roach am roten Teppich der Actor Awards die Bombe platzen. Auf die Frage, ob er den Hochzeitstermin von Zendaya und Tom Holland kenne, antwortete dieser mit einem Grinsen im Gesicht: „Die Hochzeit hat bereits stattgefunden!“
Zendaya bestätigt Hochzeit mit Holland
Und dass Roach da nicht einfach nur ein Gerücht gestreut hat, um die Presse zu verwirren, das bewies Zendaya am Dienstag höchstpersönlich in Paris. Beim Promi-Defilee vor der Fashion Show von Saint Laurent posierte die Schauspielerin nämlich nicht nur geduldig für die Fotografen, sie hielt auch ihre linke Hand ziemlich prominent in die Kameras.
Aus gutem Grund! Denn schaut man genauer hin, dann sieht man unter einem wesentlich auffälligeren Ring einen zarten Goldring, der nichts anderes als ein Ehering sein kann. Schöner kann man Hochzeitsgerüchte nicht bestätigen!
Zeigte viel Bein
Aber nicht nur mit ihrem Accessoire, sondern auch mit dem restlichen Look stahl die 29-Jährige allen anderen die Show. Denn Zendaya hatte sich zwar für ein Outfit in Weiß mit wenigen schwarzen Details entschieden. Der Hingucker: ihr Rock im bauschigen Vokuhila-Schnitt, der ihre langen, schlanken Beine perfekt in Szene setzte.
Dazu kombinierte die Hollywood-Beauty ein weißes Hemd mit XXL-Kragen sowie einen schwarzen Gürtel und schwarze High Heels. Ihre dunklen Haare trug Zendaya zudem extrakurz und in wilde Locken gestylt, die sie immer wieder hinter die Ohren strich.
Halten Privates gern privat
Tom Holland und Zendaya halten ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Erste Liebesgerüchte gab es bereits 2017, erst 2021 bestätigten die beiden auf Instagram, dass sie liiert sind.
Und auch die Verlobung des Paares kam nur heraus, weil Zendaya bei den Golden Globes im letzten Jahr ihren funkelnden Verlobungsring präsentierte. Ein Trick, den sie eindeutig perfekt beherrscht ...
