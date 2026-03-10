Zendaya zeigt in Paris erstmals ihren Ehering

Zendaya bestätigt Hochzeit mit Holland

Und dass Roach da nicht einfach nur ein Gerücht gestreut hat, um die Presse zu verwirren, das bewies Zendaya am Dienstag höchstpersönlich in Paris. Beim Promi-Defilee vor der Fashion Show von Saint Laurent posierte die Schauspielerin nämlich nicht nur geduldig für die Fotografen, sie hielt auch ihre linke Hand ziemlich prominent in die Kameras.