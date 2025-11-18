Mitarbeiter in Mastbetrieb pinkelt auf Schweine

Eingeweidebrüche, Verletzungen

Auch der gesundheitliche Zustand der Schweine gibt Anlass zur Sorge. Viele Schweine sind auf den Videos mit Eingeweidebrüchen und Verletzungen zu sehen. „Wir gehen davon aus, dass so gut wie alle dieser Mastschweine auf Vollspaltenboden leben müssen. Das hat mit einem ,Vorzeigebetrieb‘ wirklich nichts zu tun“, so Richter. Weiters zeigen die Aufnahmen, dass die Tiere keinen Zugang zu vorgeschriebenen Beschäftigungsmöglichkeiten haben.