Schweinemast-Skandal: Nun liegen neue Beweise vor

„Normalerweise veröffentlichen wir keine Namen“, betont der VGT. Doch in ihrer neuesten Aussendung machen die Aktivisten eine Ausnahme. Warum? Am Dienstag war der VGT mit einem Skandal an die Öffentlichkeit gegangen. Fotos und Videos zeigen, wie Mitarbeiter auf Schweine pinkeln, sie schlagen, ihnen Stromstöße verabreichen. Zu sehen sind auch schwer verletzte Tiere.