SV Ried gegen den FK Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

LIVE: Ferrari-Doppelführung, Mercedes lauert
F1-Auftakt im Ticker
Letzte Runde vor der Tabellenteilung in der österreichischen Bundesliga. Die SV Ried empfängt die Wiener Austria, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Fünf Mannschaften sind noch im Rennen um die zwei verbliebenen Plätze in den Top sechs.
Die Szenarien im Überblick:
Hartberg (5./32 Punkte, Torverhältnis +5/daheim gegen Blau-Weiß Linz) kommt in die Meistergruppe:
Rapid (6./30 Punkte, Torverhältnis 0/daheim gegen Salzburg):
Altach (7./29 Punkte, Torverhältnis +1/auswärts bei Sturm Graz):
Ried (8./28 Punkte, Torverhältnis +2/daheim gegen Austria):
WSG Tirol (9./28 Punkte, Torverhältnis -1/daheim gegen GAK):
Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!
