Austria-Aufstand! Fans besuchen Werner zu Hause

„Sehr geehrter Anrainer! Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass in Ihrer Nachbarschaft ein selbstherrlicher Pücha sein Unwesen treibt“, steht in dem offenen Brief der Austria-Fans. „Deshalb bitten wir Sie auf diesem Weg, sich in nächster Zeit in Acht zu nehmen – damit Sie nach dem LASK und dem FK Austria Wien nicht auch noch Opfer seiner Machenschaften werden.“ Die Flugzetteln der Violetten wurden offenbar im ganzen Wohnort Werners verteilt und sorgten dementsprechend für Aufregung.