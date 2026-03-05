Seit Wochenanfang brannten täglich Müllcontainer

Im Linzer Stadtgebiet könnte ein Zündler sein Unwesen treiben. In drei aufeinanderfolgenden Nächten waren mehrere Mülleimer in Flammen aufgegangen, Mittwochabend griff das Feuer schließlich auch auf ein Carport über.
Seit Anfang dieser Woche mussten die Feuerwehren jeden Abend ausrücken, weil Müllinseln oder Mistkübeln in Linz in Flammen aufgegangen waren. Mittwoch gegen 19.20 Uhr stand schließlich neben mehreren Mistkübeln auch ein fünf mal fünf Meter großer Carport in Flammen.
Übergreifen auf Wohnhaus verhindert
Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Linz und Ebelsberg konnten verhindern, dass der Brand auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Nach knapp 20 Minuten konnte „Brand aus“ gegeben werden, Personen wurden keine verletzt.
Viele ähnliche Einsätze
Dieser Brandeinsatz reiht sich in eine Reihe von Einsätzen im Raum Kleinmünchen/Auwiesen ein. Montagabend brannten zwei Müllbehälter, am Dienstag war ein derartiger Einsatz zu verzeichnen und am Mittwoch schließlich der oben beschriebene Brand – bei dem die Brandursache laut Polizei unklar ist. Brandstiftung könne aber nicht ausgeschlossen werden.
