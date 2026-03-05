Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geh- & Radwegsanierung

Bauarbeiten in Franz-Josef-Straße starten wieder

Salzburg
05.03.2026 20:00
Nach der Winterpause läuft der nächste Sanierungsabschnitt an.
Nach der Winterpause läuft der nächste Sanierungsabschnitt an.(Bild: Stadt Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach einer witterungsbedingten Winterpause wird in der Salzburger Franz-Josef-Straße weitergebaut. Bis Anfang Mai werden zwischen Faberstraße und Paris-Lodron-Straße Gehsteig und Radweg erneuert, verbreitert und barrierefrei gestaltet. Taktile Leitsysteme wurden dafür mit Betroffenen getestet.

0 Kommentare

Nach temperaturbedingter Baupause ist die Baustelle in der Franz-Josef-Straße Anfang der Woche wieder eingerichtet worden. Bis Anfang Mai wird auf der Nordostseite zwischen Faberstraße und Paris-Lodron-Straße gebaut: Gehsteig und Radweg werden instand gesetzt, verbreitert und die Barrierefreiheit weiter verbessert. Die Sanierung läuft seit August.

Im Sommer wurden gemeinsam mit Rollstuhlfahrern sowie dem Blinden- und Sehbehindertenverband unterschiedliche taktile Leitsysteme getestet, um eine praxistaugliche Lösung für alle Nutzergruppen zu finden.

Lesen Sie auch:
Radfahrer sollen künftig den Straßenverkehr entlasten.
Ziele klar verfehlt
Salzburg baute nur zwei Kilometer neue Radwege
30.11.2025
Schon Bau umstritten
Darum sorgt neuer Radweg in Salzburg für Wirbel
28.08.2025
„Krone“-Gemeindeserie
Wals hofft auf einen Radweg auf Kasernengrund
25.11.2025

Bürgermeister-Stellvertreter Kay-Michael Dankl verweist auf positive Rückmeldungen zum ersten Abschnitt: Die neuen Kanten seien spürbar hilfreicher, zudem bringe die größere Breite mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
05.03.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
449.859 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
364.058 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
281.569 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2603 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
USA bitten Ukraine um Hilfe ++ 12. Angriffswelle
2267 mal kommentiert
Es geht um die ukrainische Expertise im Umgang mit den iranischen „Schahed“-Drohnen.
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2196 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf