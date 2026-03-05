Bauarbeiten in Franz-Josef-Straße starten wieder

Nach einer witterungsbedingten Winterpause wird in der Salzburger Franz-Josef-Straße weitergebaut. Bis Anfang Mai werden zwischen Faberstraße und Paris-Lodron-Straße Gehsteig und Radweg erneuert, verbreitert und barrierefrei gestaltet. Taktile Leitsysteme wurden dafür mit Betroffenen getestet.
Nach temperaturbedingter Baupause ist die Baustelle in der Franz-Josef-Straße Anfang der Woche wieder eingerichtet worden. Bis Anfang Mai wird auf der Nordostseite zwischen Faberstraße und Paris-Lodron-Straße gebaut: Gehsteig und Radweg werden instand gesetzt, verbreitert und die Barrierefreiheit weiter verbessert. Die Sanierung läuft seit August.
Im Sommer wurden gemeinsam mit Rollstuhlfahrern sowie dem Blinden- und Sehbehindertenverband unterschiedliche taktile Leitsysteme getestet, um eine praxistaugliche Lösung für alle Nutzergruppen zu finden.
Bürgermeister-Stellvertreter Kay-Michael Dankl verweist auf positive Rückmeldungen zum ersten Abschnitt: Die neuen Kanten seien spürbar hilfreicher, zudem bringe die größere Breite mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer.
