Bauarbeiten in Franz-Josef-Straße starten wieder

Nach temperaturbedingter Baupause ist die Baustelle in der Franz-Josef-Straße Anfang der Woche wieder eingerichtet worden. Bis Anfang Mai wird auf der Nordostseite zwischen Faberstraße und Paris-Lodron-Straße gebaut: Gehsteig und Radweg werden instand gesetzt, verbreitert und die Barrierefreiheit weiter verbessert. Die Sanierung läuft seit August.