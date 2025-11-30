Salzburg baute nur zwei Kilometer neue Radwege

So sollte es im besten Fall bis zum heurigen Jahr 250 Kilometer Radwege geben. Unterm Strich sind es derzeit 189 Kilometer. 2017? Exakt 187 Kilometer. So sind in den vergangenen Jahren gerade einmal zwei Kilometer an neuen Radwegen hinzugekommen. Auch die Ziele beim Radanteil wurden klar verfehlt. Betrug der Anteil der Radler 2017 20 Prozent, sind es heute 24 Prozent. Eigentlich hätten es 28 Prozent sein sollen.