Die Feuerwehr musste den Maibaum umschneiden

Der Maibaum am Sportplatz in St. Michael im Lungau in Salzburg knickte ab und wurde zur Gefahrenstelle. Die Feuerwehr griff rasch ein, sperrte den Bereich ab und entfernte den Baum gemeinsam mit dem Bauhof – nach Rücksprache mit der Landjugend.
Ein abgeknickter Maibaum wurde am Sportplatz in St. Michael am Dienstag rasch zum Sicherheitsproblem. Die Feuerwehr St. Michael rückte mit dem Rüstlöschfahrzeug und acht Kräften aus. Dann sicherten die Florianis die Stelle ab.
Nach Rücksprache mit der Landjugend wurde der Baum gemeinsam mit dem Bauhof fachgerecht umgeschnitten und entfernt. So war die Gefahrenquelle rasch beseitigt. Um 14.30 Uhr konnte die Feuerwehr wieder einrücken.
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