Krankentransporte: Rüffel vom Gesundheitslandesrat

„Wenn dann ausgerechnet der Transport von einem Klinikstandort zum anderen scheitert, ist das für mich nicht akzeptabel. Ein reibungsloser, zeitnaher Transport ist für jeden Menschen in NÖ eine Selbstverständlichkeit – für mich als zuständigen Landesrat genauso wie für jeden anderen! Verzögerungen und weite Wege haben da keinen Platz“, gibt Kasser klar die Richtung vor und erwartet sich, dass sich die Situation „umgehend und nachhaltig bessert“. Sollte dies nicht der Fall sein, „müssen weitere Schritte gesetzt werden“, nimmt der Landesrat die verantwortlichen Organisationen in die Pflicht.