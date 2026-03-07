Weltraum-Marktführer holt sich neuen Schub

LIVE: Tagger verliert Satz eins gegen Sakkari
Enpulsion mit Sitz am Flughafen Schwechat ist weltweit die Nummer 1 bei Mini-Triebwerken für Satelliten. Mit viel frischem Kapital von einem deutschen Investor wird die Produktion jetzt vervielfacht, neue Produkte entwickelt und das Geschäft am riesigen US-Markt stark beschleunigt.
Auch im Weltraum ist Geld der wichtigste Treibstoff, und den hat Enpulsion gerade kräftig getankt: Der Münchner Investor Nordwind Growth steckt 22,5 Millionen Euro in die heimische Firma mit Standort am Flughafen Schwechat. „Überzeugt hat, dass wir als eine der wenigen Space-Unternehmen profitabel und technologisch Weltmarktführer sind“, strahlt Geschäftsführer Alexander Reissner, der als studierter Physiker die Hightech-Schmiede 2016 auch gründete.
