Weltraum-Marktführer holt sich neuen Schub

Auch im Weltraum ist Geld der wichtigste Treibstoff, und den hat Enpulsion gerade kräftig getankt: Der Münchner Investor Nordwind Growth steckt 22,5 Millionen Euro in die heimische Firma mit Standort am Flughafen Schwechat. „Überzeugt hat, dass wir als eine der wenigen Space-Unternehmen profitabel und technologisch Weltmarktführer sind“, strahlt Geschäftsführer Alexander Reissner, der als studierter Physiker die Hightech-Schmiede 2016 auch gründete.