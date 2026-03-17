„Brems, brems!“: Alkolenker rast Freund in den Tod

Viel zu schnell unterwegs

In einer Linkskurve kam das Fahrzeug gegen 1.50 Uhr, wie berichtet, mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte in der Folge gegen zwei Bäume. Daniel starb vor den Augen seiner Freunde. Der Unfalllenker selbst blieb unverletzt, der 18-jährige Beifahrer erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, der 15-Jährige kam mit einem gebrochenen Arm davon. Für den 17-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Daniel starb vor den Augen seiner Freunde.