Online-Gauner missbrauchen Namen bekannter Marken

Eine neue Betrugswelle scheint derzeit über ganz Österreich zu rollen. Dabei versprechen Kriminelle im Namen von bekannten Firmen in gefälschten E-Mails lukrative Gewinne. Seien Sie vorsichtig!
Einkaufsgutscheine, kostenlose Notfallsets, exklusive Produktpakete oder hochpreisige Elektroartikel: Mit diesen und ähnlichen Gewinnversprechen werden derzeit zahlreiche Tiroler in die Falle gelockt. Betrüger verschicken täuschend echt aussehende E-Mails im Namen seriöser Marken und Institutionen wie Lidl, ÖAMTC und Aldi.
Teure Abo-Falle statt lukratives Geschenk
„Ich habe innerhalb weniger Stunden gleich mehrere Mitteilungen über angebliche Angebote und Gewinne von diversen Lebensmittelketten bekommen“, erzählt ein „Krone“-Leser. Auch der ÖAMTC weist auf seiner Homepage wiederholt darauf hin, dass zahlreiche gefälschte E-Mails und SMS im Umlauf seien, die angeblich vom Mobilitätsclub stammen. Darin werden unter anderem ein „Auto-Notfallset“ oder Bargeldgewinne versprochen – Voraussetzung sei nur die Teilnahme an einer Umfrage.
Tatsächlich jedoch werden die Empfänger auf täuschend echt nachgebaute Webseiten gelockt, auf denen persönliche Daten abgefragt werden. In manchen Fällen geraten Betroffene sogar in teure Abo-Fallen. „In einem aktuellen Fall schließen Teilnehmer durch die Eingabe ihrer Daten unbewusst ein Abonnement ab, bei dem alle zwei Wochen 42 Euro abgebucht werden. Der entsprechende Kostenhinweis ist auf der Webseite gut versteckt und kaum zu finden“, so der Autofahrerclub.
Betroffenen wird empfohlen, schriftlich vom Vertrag zurückzutreten und eine Rückerstattung zu verlangen. Erfolgt keine Reaktion, kann auch die Bank unrechtmäßige Abbuchungen rückerstatten. Zusätzlich sollte man auch die Kreditkarte vorsorglich sperren lassen.
Brisant: Die Nachrichten wirken auf den ersten Blick professionell gestaltet und verwenden Logos sowie Layouts der bekannten Unternehmen. Cyberkriminelle nutzen nämlich gezielt den guten Ruf großer Marken, um an sensible Kreditkarteninformationen oder Zugangsdaten zu gelangen.
Gesunde Portion Skepsis ist meist der beste Schutz
Der Rat von Experten lautet daher: Keine Links in verdächtigen E-Mails anklicken, Absenderadressen genau prüfen und Gewinnspiele ausschließlich über die offiziellen Webseiten der Unternehmen aufrufen. Wer bereits Daten eingegeben hat, sollte umgehend seine Bank kontaktieren sowie auch sämtliche Passwörter ändern.
