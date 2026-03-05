Online-Gauner missbrauchen Namen bekannter Marken

Teure Abo-Falle statt lukratives Geschenk

„Ich habe innerhalb weniger Stunden gleich mehrere Mitteilungen über angebliche Angebote und Gewinne von diversen Lebensmittelketten bekommen“, erzählt ein „Krone“-Leser. Auch der ÖAMTC weist auf seiner Homepage wiederholt darauf hin, dass zahlreiche gefälschte E-Mails und SMS im Umlauf seien, die angeblich vom Mobilitätsclub stammen. Darin werden unter anderem ein „Auto-Notfallset“ oder Bargeldgewinne versprochen – Voraussetzung sei nur die Teilnahme an einer Umfrage.