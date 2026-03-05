Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnversprechen

Online-Gauner missbrauchen Namen bekannter Marken

Tirol
05.03.2026 05:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: ©@mpfotoproducto - stock.adobe.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Eine neue Betrugswelle scheint derzeit über ganz Österreich zu rollen. Dabei versprechen Kriminelle im Namen von bekannten Firmen in gefälschten E-Mails lukrative Gewinne. Seien Sie vorsichtig!

0 Kommentare

Einkaufsgutscheine, kostenlose Notfallsets, exklusive Produktpakete oder hochpreisige Elektroartikel: Mit diesen und ähnlichen Gewinnversprechen werden derzeit zahlreiche Tiroler in die Falle gelockt. Betrüger verschicken täuschend echt aussehende E-Mails im Namen seriöser Marken und Institutionen wie Lidl, ÖAMTC und Aldi.

Solche und ähnliche Fake-Mails bekannter Firmen landen derzeit in Postfächern vieler Tiroler.
Solche und ähnliche Fake-Mails bekannter Firmen landen derzeit in Postfächern vieler Tiroler.(Bild: Krone)

Teure Abo-Falle statt lukratives Geschenk
„Ich habe innerhalb weniger Stunden gleich mehrere Mitteilungen über angebliche Angebote und Gewinne von diversen Lebensmittelketten bekommen“, erzählt ein „Krone“-Leser. Auch der ÖAMTC weist auf seiner Homepage wiederholt darauf hin, dass zahlreiche gefälschte E-Mails und SMS im Umlauf seien, die angeblich vom Mobilitätsclub stammen. Darin werden unter anderem ein „Auto-Notfallset“ oder Bargeldgewinne versprochen – Voraussetzung sei nur die Teilnahme an einer Umfrage.

Statt einem „Auto-Notfallset“ winkt eine teure Abo-Falle.
Statt einem „Auto-Notfallset“ winkt eine teure Abo-Falle.(Bild: Krone, Krone KREATIV)

Tatsächlich jedoch werden die Empfänger auf täuschend echt nachgebaute Webseiten gelockt, auf denen persönliche Daten abgefragt werden. In manchen Fällen geraten Betroffene sogar in teure Abo-Fallen. „In einem aktuellen Fall schließen Teilnehmer durch die Eingabe ihrer Daten unbewusst ein Abonnement ab, bei dem alle zwei Wochen 42 Euro abgebucht werden. Der entsprechende Kostenhinweis ist auf der Webseite gut versteckt und kaum zu finden“, so der Autofahrerclub.

Betroffenen wird empfohlen, schriftlich vom Vertrag zurückzutreten und eine Rückerstattung zu verlangen. Erfolgt keine Reaktion, kann auch die Bank unrechtmäßige Abbuchungen rückerstatten. Zusätzlich sollte man auch die Kreditkarte vorsorglich sperren lassen.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Abzocke im Internet
Betrüger plünderten Konten von Firma und Senior
21.01.2026
Perfide Tricks im Netz
Diese Betrugsmaschen bringen Tiroler um ihr Geld
11.12.2025

Brisant: Die Nachrichten wirken auf den ersten Blick professionell gestaltet und verwenden Logos sowie Layouts der bekannten Unternehmen. Cyberkriminelle nutzen nämlich gezielt den guten Ruf großer Marken, um an sensible Kreditkarteninformationen oder Zugangsdaten zu gelangen.

Gesunde Portion Skepsis ist meist der beste Schutz
Der Rat von Experten lautet daher: Keine Links in verdächtigen E-Mails anklicken, Absenderadressen genau prüfen und Gewinnspiele ausschließlich über die offiziellen Webseiten der Unternehmen aufrufen. Wer bereits Daten eingegeben hat, sollte umgehend seine Bank kontaktieren sowie auch sämtliche Passwörter ändern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.064 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
360.187 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
271.025 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3507 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2590 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2050 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf