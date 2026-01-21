Betrüger plünderten Konten von Firma und Senior

Im Dezember 2025 nahmen Kriminelle einen Betrieb in Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) ins Visier und fälschten die E-Mail-Adresse des tatsächlichen Buchhalters. In der Folge wurde ein zeichnungsberechtigter Mitarbeiter zu mehreren Überweisungen aufgefordert. Dieser transferierte insgesamt rund 50.000 Euro auf verschiedene Konten in England. Nun flog der dreiste Betrug auf.