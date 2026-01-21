Betrüger plünderten Konten von Firma und Senior

Erneut wurden in Tirol zwei schwere Betrugsfälle mit erheblichen finanziellen Schäden bekannt. In beiden Fällen gelang es bislang unbekannten Tätern, ihre Opfer durch professionelles und täuschend echtes Auftreten zu Überweisungen hoher Geldbeträge zu verleiten.
Im Dezember 2025 nahmen Kriminelle einen Betrieb in Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) ins Visier und fälschten die E-Mail-Adresse des tatsächlichen Buchhalters. In der Folge wurde ein zeichnungsberechtigter Mitarbeiter zu mehreren Überweisungen aufgefordert. Dieser transferierte insgesamt rund 50.000 Euro auf verschiedene Konten in England. Nun flog der dreiste Betrug auf.
Hohe Gewinne versprochen
Ein weiterer Betrugsfall ereignete sich im Zeitraum von November 2025 bis Jänner 2026. Dabei wurde ein 79-jähriger Innsbrucker durch das Versprechen hoher Gewinne zur Überweisung mehrerer Geldbeträge verleitet. Die Zahlungen gingen auf verschiedene europäische Konten, auch hier entstand ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.
Polizei rät zur Vorsicht
Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen und rät, Zahlungsaufforderungen – insbesondere per E-Mail oder Telefon – sorgfältig zu überprüfen und im Zweifelsfall Rücksprache mit der eigenen Bank oder der Exekutive zu halten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.