Diese Betrugsmaschen bringen Tiroler um ihr Geld

Die Rechnung mit dem falschen IBAN: Bereits vor einer Woche erhielt ein 85-jähriger Einheimischer aus Telfs eine E-Mail mit einer Rechnung. Was er nicht wusste: Unbekannte Täter müssen die Mail abgefangen und die Kontodaten manipuliert haben. Konkret dürfte der IBAN auf der Originalrechnung durch einen gefälschten ersetzt worden sein. Der Senior überwies den Rechnungsbetrag – mehr als zehntausend Euro – daraufhin an die Betrüger. Nach Rücksprache mit dem Unternehmen flog der Betrug aber auf. Durch die schnelle Reaktion seiner Bank wurde das Konto einige Tage später gesperrt und der Telfer erhielt sein Geld zurück.