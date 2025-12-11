Diese Betrugsmaschen bringen Tiroler um ihr Geld

Wie vielfältig die Tricks der Internetbetrüger sind, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen, zeigen jüngste Fälle aus Tirol, in denen wieder Menschen um Tausende Euro gebracht wurden. Demnach werden Betrüger immer kreativer, um die Konten gutgläubiger Nutzer leerräumen zu können.
Die Rechnung mit dem falschen IBAN: Bereits vor einer Woche erhielt ein 85-jähriger Einheimischer aus Telfs eine E-Mail mit einer Rechnung. Was er nicht wusste: Unbekannte Täter müssen die Mail abgefangen und die Kontodaten manipuliert haben. Konkret dürfte der IBAN auf der Originalrechnung durch einen gefälschten ersetzt worden sein. Der Senior überwies den Rechnungsbetrag – mehr als zehntausend Euro – daraufhin an die Betrüger. Nach Rücksprache mit dem Unternehmen flog der Betrug aber auf. Durch die schnelle Reaktion seiner Bank wurde das Konto einige Tage später gesperrt und der Telfer erhielt sein Geld zurück.
Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter: Ein 54-jähriger Einheimischer aus dem Raum Westendorf erhielt am Dienstag einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter des Software-Giganten Microsoft ausgab. Geschickt brachte er den 54-Jährigen dazu, ihm den Fernzugriff auf seinen Computer zu erlauben – angeblich, um ihm zu helfen. Doch stattdessen nutzte der Gauner den uneingeschränkten Zugang, um mehr als zehntausend Euro vom Konto des Mannes abzubuchen.
Wer über das Internet ausmisten will, sollte folgende Tipps beherzigen:
Der gefälschte Zahlungslink: Eigentlich wollte eine 34-jährige Osttirolerin am Dienstag eine Winterjacke auf einer Gebrauchtwarenbörse im Internet verkaufen. Doch anstatt 100 Euro zu verdienen, ist sie mehrere tausend los. Ein Betrüger gaukelte ihr Interesse an der Jacke vor und schickte ihr einen Link, über den sie vermeintlich den Kauf bestätigen sollte. Stattdessen erbeuteten die unbekannten Täter dadurch ihre Bankdaten und buchten das Geld ab.
