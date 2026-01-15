Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Model zeigt Haut

Huch! Brooks Nader lässt im Urlaub Busen blitzen

Society International
15.01.2026 17:00
Brooks Nader weiß, wie sie ihre Fans ins Schwitzen bringt – mit Fotos wie diesem!
Brooks Nader weiß, wie sie ihre Fans ins Schwitzen bringt – mit Fotos wie diesem!(Bild: instagram.com/brooksnader)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Weihnachtsurlaub in Aspen ist Model Brooks Nader ins sonnige Cabo San Lucas gejettet. Der Dresscode blieb aber derselbe: möglichst wenig Stoff für maximalen Sexappeal!

0 Kommentare

Auf Instagram veröffentlichte Brooks Nader eine Bildgalerie, die vielen Fans wohl die Schweißperlen auf die Stirn trieb. Denn gleich auf dem ersten Bild zeigte sich die 28-Jährige in einem Crop-Top, das so kurz ist, dass der Underboob der Beauty hervorblitzte.

Ultra knapper Beach-Look
Auf einem weiteren Foto in der Galerie konnten die Fans schließlich auf einen Blick des gesamten Outfits werfen. Zu dem weißen, abgeschnittenen Shirt trug Nader nämlich eine rote Badehose, die ebenfalls äußerst knapp ausfiel.

Brooks Nader sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung.
Brooks Nader sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung.(Bild: instagram.com/brooksnader)

Zu der Fotostrecke, in der sich die Model-Schönheit unter anderem auch in ihren nicht minder aufregenden Ausgeh-Outfits präsentierte, schrieb Nader frech: „Alte Lippen, neue Kleider, aber ich bin immer noch dieselbe.“

Brooks Nader zeigt ihr hottes Beach-Outfit.
Brooks Nader zeigt ihr hottes Beach-Outfit.(Bild: instagram.com/brooksnader)

Nader ist jetzt fillerfrei!
Der Grund für diese Zeile: Erst vor wenigen Tagen verkündete Nader, dass sie sich die Lippenfiller entfernen ließ, da dieser sich mit der Zeit stark verlagert habe. Seitdem ihre Lippen wieder ganz natürlich seien, fühle sie sich „wieder wie mein altes Ich“, freute sich die Blondine.

Lesen Sie auch:
Party-Freundinnen: Model Brooks Nader und Skistar Lindsey Vonn machen gerade Aspen unsicher.
Party mit Lindsey Vonn
Model Brooks Nader rockt Aspen im Unten-ohne-Look
29.12.2025

Den Fans gefällt die neue, alte Brooks jedenfalls: In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Nader nach der großen Neuigkeit einige Reaktionen ihrer Anhänger. Unter anderem schwärmten die Fans, dass sie nun deutlich jünger wirke. Ein Kompliment, auf das sie mit einem freudigen „Verdammt, ja!“ antwortete.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
449.199 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
183.543 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.811 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Society International
Model zeigt Haut
Huch! Brooks Nader lässt im Urlaub Busen blitzen
Kürzen tabu
Demi Moore legt großen Wert auf langes Haar
Das erste Foto ist da!
So mega hot ist Sophie Turner als neue Lara Croft
Total nett!
Damon & Affleck setzen neue Maßstäbe bei Bezahlung
90 Prozent neu
RTL kündigt Überraschung beim Dschungelcamp an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf