Huch! Brooks Nader lässt im Urlaub Busen blitzen

Nach dem Weihnachtsurlaub in Aspen ist Model Brooks Nader ins sonnige Cabo San Lucas gejettet. Der Dresscode blieb aber derselbe: möglichst wenig Stoff für maximalen Sexappeal!
Auf Instagram veröffentlichte Brooks Nader eine Bildgalerie, die vielen Fans wohl die Schweißperlen auf die Stirn trieb. Denn gleich auf dem ersten Bild zeigte sich die 28-Jährige in einem Crop-Top, das so kurz ist, dass der Underboob der Beauty hervorblitzte.
Ultra knapper Beach-Look
Auf einem weiteren Foto in der Galerie konnten die Fans schließlich auf einen Blick des gesamten Outfits werfen. Zu dem weißen, abgeschnittenen Shirt trug Nader nämlich eine rote Badehose, die ebenfalls äußerst knapp ausfiel.
Zu der Fotostrecke, in der sich die Model-Schönheit unter anderem auch in ihren nicht minder aufregenden Ausgeh-Outfits präsentierte, schrieb Nader frech: „Alte Lippen, neue Kleider, aber ich bin immer noch dieselbe.“
Nader ist jetzt fillerfrei!
Der Grund für diese Zeile: Erst vor wenigen Tagen verkündete Nader, dass sie sich die Lippenfiller entfernen ließ, da dieser sich mit der Zeit stark verlagert habe. Seitdem ihre Lippen wieder ganz natürlich seien, fühle sie sich „wieder wie mein altes Ich“, freute sich die Blondine.
Den Fans gefällt die neue, alte Brooks jedenfalls: In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Nader nach der großen Neuigkeit einige Reaktionen ihrer Anhänger. Unter anderem schwärmten die Fans, dass sie nun deutlich jünger wirke. Ein Kompliment, auf das sie mit einem freudigen „Verdammt, ja!“ antwortete.
