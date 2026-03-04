Von Brunch bis Party: So feiert Wien den Frauentag

Rund um den Weltfrauentag am 8. März wird Wienerinnen wieder ein buntes Programm geboten – egal, ob kulturell oder kulinarisch. Ein Überblick.
Allein 200 Veranstaltungen gibt es anlässlich der von der Stadt organisierten Wiener Frauenwoche. Höhepunkt ist das „Offene Rathaus“ am 7. März.
Für Wienerinnen stehen Workshops, Filme, Discos und ein Song-Contest-Karaoke zur Verfügung.
Landtmann wird „Stadtfrau“
Auch das Café Landtmann widmet sich wieder an mehreren Tagen mit unterschiedlichen Events, Workshops und Podiumsdiskussionen dem Weltfrauentag. Kurzerhand benennt man das Traditionslokal in „Café Stadtfrau“ um.
Fine-Dining bis Cocktails
Kulinarisch bunt wird es in der Markterei Markthalle im 9. Bezirk. Den ganzen Monat lang entsteht ein vielseitiges Programm, das führenden Frauen aus der Kulinarikbranche eine Bühne bietet.
So wird es etwa Fine-Dining-Events und Vorträge geben. Frauen will man auch in der Hammond Bar in der Taborstraße vor den Vorhang holen.
Acht Barkeeperinnen aus ganz Österreich werden am 8. März ab 15 Uhr alle zwei Stunden zwei neue Cocktails mixen.
Führungen für Kulturbegeisterte
Bücherwürmer werden im Magdas im 3. Bezirk fündig. Dort wird es einen Brunch mit Büchertausch für Frauen geben. Für Kultur-Interessierte lohnt sich wiederum ein Besuch in der Albertina.
Im Rahmen zweier Führungen (Eintritt 6 Euro) wird man sich den weiblichen Positionen im Museum widmen. In der Nationalbibliothek wird es am Weltfrauentag kostenlose Sonderführungen geben.
Ein vielfältiges Programm bietet die Volkshilfe Wien von 5. bis 8. März. Etwa Rundgänge, Workshops und kulturelle Darbietungen. Zudem gibt es eine Rabatt-Aktion in den Vintage-Läden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.