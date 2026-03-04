Vorteilswelt
Buntes Programm

Von Brunch bis Party: So feiert Wien den Frauentag

Wien
04.03.2026 11:00
Die Volkshilfe bietet unterschiedliche Beratungen an
Die Volkshilfe bietet unterschiedliche Beratungen an(Bild: Volkshilfe Wien)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Rund um den Weltfrauentag am 8. März wird Wienerinnen wieder ein buntes Programm geboten – egal, ob kulturell oder kulinarisch. Ein Überblick. 

0 Kommentare

Allein 200 Veranstaltungen gibt es anlässlich der von der Stadt organisierten Wiener Frauenwoche. Höhepunkt ist das „Offene Rathaus“ am 7. März.

Für Wienerinnen stehen Workshops, Filme, Discos und ein Song-Contest-Karaoke zur Verfügung.

Landtmann wird „Stadtfrau“
Auch das Café Landtmann widmet sich wieder an mehreren Tagen mit unterschiedlichen Events, Workshops und Podiumsdiskussionen dem Weltfrauentag. Kurzerhand benennt man das Traditionslokal in „Café Stadtfrau“ um.

Fine-Dining bis Cocktails 
Kulinarisch bunt wird es in der Markterei Markthalle im 9. Bezirk. Den ganzen Monat lang entsteht ein vielseitiges Programm, das führenden Frauen aus der Kulinarikbranche eine Bühne bietet.

So wird es etwa Fine-Dining-Events und Vorträge geben. Frauen will man auch in der Hammond Bar in der Taborstraße vor den Vorhang holen.

Acht Barkeeperinnen aus ganz Österreich werden am 8. März ab 15 Uhr alle zwei Stunden zwei neue Cocktails mixen.

Lesen Sie auch:
200 kostenlose Events
Wiener Frauenwoche geht in die dritte Runde
19.02.2026

Führungen für Kulturbegeisterte 
Bücherwürmer werden im Magdas im 3. Bezirk fündig. Dort wird es einen Brunch mit Büchertausch für Frauen geben. Für Kultur-Interessierte lohnt sich wiederum ein Besuch in der Albertina.

Im Rahmen zweier Führungen (Eintritt 6 Euro) wird man sich den weiblichen Positionen im Museum widmen. In der Nationalbibliothek wird es am Weltfrauentag kostenlose Sonderführungen geben.

Ein vielfältiges Programm bietet die Volkshilfe Wien von 5. bis 8. März. Etwa Rundgänge, Workshops und kulturelle Darbietungen. Zudem gibt es eine Rabatt-Aktion in den Vintage-Läden.

Wien
04.03.2026 11:00
Wien
krone.tv

Mehr Wien
