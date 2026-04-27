Suchaktion in Ferlach: 18-Jähriger wird vermisst

Große Sorgen macht man sich in Ferlach (Kärnten) um einen 18-Jährigen, der vermisst wird. Einsatzkräfte und Private sind auf der Suche. Im Internet wird der Suchaufruf ebenfalls fleißig geteilt. Oft schwingt Angst mit.
Gemeinsam mit der Feuerwehr Ressnig und der FF Unterbergen ist die Feuerwehr Ferlach seit Montagmorgen auf der Suche nach einem abgängigen 18-Jährigen. Im Stadtgebiet wird alles abgesucht.
Während die Einsatzkräfte draußen sind, wird, wie mittlerweile üblich, auch in sozialen Medien auf die Vermisstensuche aufmerksam gemacht, etwa auf der Plattform „Vermisst Österreich“. Zahllose Facebook-Nutzer haben den Beitrag bereits geteilt, in der Hoffnung, jemand erkennt den Burschen. Viele rufen ihn auch direkt auf, sich zu melden: „Deine Mama und deine Schwester vermissen dich. Auch ich mache mir Sorgen. Melde dich!“
Jährlich werden in Österreich rund 10.000 Vermisstenanzeigen erstattet. Viele Fälle werden schnell gelöst, die vermisst gemeldeten Menschen kehren wieder nach Hause zurück oder werden von der Polizei gefunden. Minderjährige kommen oft wenige Stunden später zurück. In Österreich sind aber auch 1200 Langzeit-Vermisste aktenkundig.
Um eine Vermisstenanzeige zu erstatten, müssen nicht, wie oft über Filme transportiert, 24 Stunden vergehen.
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