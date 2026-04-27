Suchaktion in Ferlach: 18-Jähriger wird vermisst

Während die Einsatzkräfte draußen sind, wird, wie mittlerweile üblich, auch in sozialen Medien auf die Vermisstensuche aufmerksam gemacht, etwa auf der Plattform „Vermisst Österreich“. Zahllose Facebook-Nutzer haben den Beitrag bereits geteilt, in der Hoffnung, jemand erkennt den Burschen. Viele rufen ihn auch direkt auf, sich zu melden: „Deine Mama und deine Schwester vermissen dich. Auch ich mache mir Sorgen. Melde dich!“