Karriere in der Technik: „Ich war keine Rabenmama“

KI, Robotik und Co: China strebt Tech-Dominanz an
Neuer Fünfjahresplan
Annette Mütze ist eine der führenden Wissenschafterinnen Österreichs. Als Frau in der Technik und Alleinerzieherin hat sie Rollenbilder bewusst durchbrochen – trotz böser Blicke. „Ich war keine Rabenmama. Ich war meinen Kindern dadurch ein Vorbild.“
Als Annette Mütze 2010 an die TU Graz kam, wurde sie als erste Frau in der Geschichte Österreichs auf eine Professur für Elektro- und Informationstechnik berufen. Dass sie später viele Jahre Alleinerziehende zweier Kinder war, hielt sie nicht auf. „Ich war keine Rabenmama. Ich war meinen Kindern dadurch ein Vorbild.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.