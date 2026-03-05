Karriere in der Technik: „Ich war keine Rabenmama“

Als Annette Mütze 2010 an die TU Graz kam, wurde sie als erste Frau in der Geschichte Österreichs auf eine Professur für Elektro- und Informationstechnik berufen. Dass sie später viele Jahre Alleinerziehende zweier Kinder war, hielt sie nicht auf. „Ich war keine Rabenmama. Ich war meinen Kindern dadurch ein Vorbild.“