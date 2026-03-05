Vorteilswelt
Einsteiger Cadillac

„Ein Projekt, das zum Scheitern verurteilt ist“

Formel 1
05.03.2026 12:30
Teamchef Graeme Lowdon mit Valtteri Bottas (li.) und Sergio Perez (re.)
Teamchef Graeme Lowdon mit Valtteri Bottas (li.) und Sergio Perez (re.)(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Satte 600 Millionen Euro musste Cadillac auf den Tisch legen. Nur als Eintrittsgebühr, um dieses Wochenende in Melbourne als elftes Team in die Formel 1 einsteigen zu können. Das bietet aber noch weitere Hürden: Verpasste Boxenstopps und Zeitverschiebung. Es wäre nicht das erste US-Team, das in der „Königsklasse“ 1 strauchelt...

0 Kommentare

Immerhin, die angekündigte Startplatzstrafe von Valtteri Bottas, die er für seinen Crash bei seinem letzten Grand Prix 2024 für Sauber bekommen hatte, dank des neuen Reglements verjährt. Bei den Tests in Bahrain schlug sich das Team wacker, Bottas und Sergio Perez absolvierten im US-Auto mit Ferrari-Motor 746 Runden – fast doppelt so viele wie Aston Martin.

Formel 1
05.03.2026 12:30
Folgen Sie uns auf