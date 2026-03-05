„Ein Projekt, das zum Scheitern verurteilt ist“

Satte 600 Millionen Euro musste Cadillac auf den Tisch legen. Nur als Eintrittsgebühr, um dieses Wochenende in Melbourne als elftes Team in die Formel 1 einsteigen zu können. Das bietet aber noch weitere Hürden: Verpasste Boxenstopps und Zeitverschiebung. Es wäre nicht das erste US-Team, das in der „Königsklasse“ 1 strauchelt...