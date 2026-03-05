Rattenberger: „Trotzdem sind wir nicht depressiv“

Drei Monate müssen die Einwohner der kleinsten Stadt Österreichs ohne direkte Sonneneinstrahlung auskommen. Beim Lokalaugenschein der „Krone“ erzählte der Vizebürgermeister über Depressionen, politische Verfehlungen und eine einzige Photovoltaikanlage.
Es ist der 11. Februar. Ein bitterkalter Morgen mitten in Tirol. Die Sonne kämpft sich über den Bergrücken hervor, die ersten Strahlen berühren den Boden des Parkplatzes in Rattenberg. Für viele Tiroler ein Morgen wie jeder andere. Nicht so für die 480 Einwohner (mit 29 unterschiedlichen Nationen) der kleinsten Stadt Österreichs. Sie haben drei Monate darauf gewartet, dass sich die Sonnenstrahlen wieder auf das nicht einmal ein Quadratkilometer große Stadtgebiet durchkämpfen. „Wir haben von November weg keine direkte Sonneneinstrahlung“, erzählt Vizebürgermeister Franz Schweiger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.