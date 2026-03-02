Salzburger gestand Missbrauch einer Angehörigen

Als das Mädchen im Jahre 2007 gerade mal vier Jahre alt war, berührte es der damals 21-jährige Angeklagte an der intimsten Stelle und missbrauchte das Kind. Zwei weitere Tathandlungen in den Jahren 2008 und 2013 fanden Eingang in der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft: Auch bei diesen beiden Tathandlungen ging es um Berührungen im Intimbereich desselben Opfers.