Kind am Heiligen Abend in Schließfach gesperrt

Eine Frau war am vergangenen Heiligen Abend mit ihren drei Kindern unterwegs in die Schweiz und vermisste plötzlich ihr Kind. Gegen 15.22 wurde die Feuerwehr alarmiert. Doch das Kind fand sich schnell: Es war in einem Schließfach gelandet, das sich nicht mehr öffnete. Andere Reisende hatten die Schreie des Kleinkinds gehört. Die Berufsfeuerwehr öffnete das Schließfach schließlich gewaltsam.