Kind am Heiligen Abend in Schließfach gesperrt

Ausgerechnet zu Weihnachten: Ein einjähriges Kind war in einem Gepäckschließfach am Salzburger Hauptbahnhof eingeschlossen. Die Berufsfeuerwehr musste ausrücken und es befreien.
Eine Frau war am vergangenen Heiligen Abend mit ihren drei Kindern unterwegs in die Schweiz und vermisste plötzlich ihr Kind. Gegen 15.22 wurde die Feuerwehr alarmiert. Doch das Kind fand sich schnell: Es war in einem Schließfach gelandet, das sich nicht mehr öffnete. Andere Reisende hatten die Schreie des Kleinkinds gehört. Die Berufsfeuerwehr öffnete das Schließfach schließlich gewaltsam.
Wie das Kind genau in der misslichen Lage gelandet ist, ist nicht bekannt. Ein Fremdverschulden liegt laut Polizei nicht vor.
