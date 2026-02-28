Gastpatienten aus Wien werden in Krems behandelt

Eine neue Zahl präsentierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei einem Besuch im Klinikum Krems: Im vergangenen Jahr wurden alleine in diesem Spital 520 stationäre Patienten aus Wien behandelt, zusätzlich gab es 2155 ambulante Kontakte von Wienern. „Medizinische Versorgung darf keine Frage der Postleitzahl sein. In Niederösterreichs Spitälern fragen wir nicht nach dem Meldezettel, sondern wie wir helfen können. Und wir werden nicht lockerlassen, bis das auch in Wien wieder selbstverständlich ist“, so Mikl-Leitner.