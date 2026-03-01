So könnten Klimaanlagen den Klimawandel anheizen

Nicht nur die Erderwärmung sorgt für mehr Klimaanlagen

Die Studienautoren zeigen auf, dass sich die gesamten Emissionen von 2010 bis 2050 auf 113,3 Milliarden CO2-Äquivalente summieren könnten – und zwar bei einem mittleren Szenario, bei dem der Treibhausgasausstoß in den kommenden Jahren deutlich reduziert wird. Bei dieser Prognose entsprächen die durch Klimaanlagen entstehenden CO2-Äquivalente einer zusätzlichen Erwärmung von etwa 0,05 Grad Celsius.