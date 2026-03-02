Greenpeace-Protest: Österreicher festgenommen

Wie die Staatsanwaltschaft Dünkirchen am Montag mitteilte, handelt es sich bei den Aktivisten um drei Frauen und einen Mann aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Die Behörden leiteten demnach ein Ermittlungsverfahren wegen „Behinderung der Arbeitsfreiheit“ ein. Dies kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe von 15.000 Euro geahndet werden.