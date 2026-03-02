„Wo ist der Blödmann?“ Bayer-Boss sorgt für Wirbel

Wirbel um Bayer-Leverkusen-Boss Fernando Carro: Der Spanier schoss am Wochenende nach dem 1:1 gegen Mainz gegen Schiedsrichter Tobias Stieler, beschimpfte ihn als „Blödmann“. Jetzt ermittelt der Deutsche Fußball-Bund (DFB).
Unter anderem das deutsche Sportmagazin „kicker“ berichtete, dass Carro nach dem enttäuschenden Remis durch die Katakomben marschiert sei und sich wutentbrannt auf dem Weg zur Schiedsrichterkabine gemacht habe. Dabei habe er gerufen: „Wo ist der Stieler, der Blödmann?“
Vereinsboss forderte Elferpfiff
Grund für den Ausraster des 61-Jährigen? Unmittelbar vor dem 1:0-Führungstreffer der Mainzer hatte es gleich zwei strittige Zweikämpfe im Strafraum der Gäste gegeben, vor allem das Klammern von Dominik Kohr gegen Patrik Schick empfand Carro als „klaren Elfer“.
Der „Blödmann“-Sager könnte nun Folgen haben für den Leverkusen-CEO. Der Kontrollausschuss des DFB untersucht den Ausraster von Carro – ob und welche Strafe dem Spanier droht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.