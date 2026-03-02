Vorteilswelt
Üble Schiri-Schelte

„Wo ist der Blödmann?“ Bayer-Boss sorgt für Wirbel

Deutsche Bundesliga
02.03.2026 18:20
Fernando Carro
Fernando Carro(Bild: AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wirbel um Bayer-Leverkusen-Boss Fernando Carro: Der Spanier schoss am Wochenende nach dem 1:1 gegen Mainz gegen Schiedsrichter Tobias Stieler, beschimpfte ihn als „Blödmann“. Jetzt ermittelt der Deutsche Fußball-Bund (DFB).

Unter anderem das deutsche Sportmagazin „kicker“ berichtete, dass Carro nach dem enttäuschenden Remis durch die Katakomben marschiert sei und sich wutentbrannt auf dem Weg zur Schiedsrichterkabine gemacht habe. Dabei habe er gerufen: „Wo ist der Stieler, der Blödmann?“

Tobias Stieler
Tobias Stieler(Bild: AFP)

Vereinsboss forderte Elferpfiff
Grund für den Ausraster des 61-Jährigen? Unmittelbar vor dem 1:0-Führungstreffer der Mainzer hatte es gleich zwei strittige Zweikämpfe im Strafraum der Gäste gegeben, vor allem das Klammern von Dominik Kohr gegen Patrik Schick empfand Carro als „klaren Elfer“.

Der „Blödmann“-Sager könnte nun Folgen haben für den Leverkusen-CEO. Der Kontrollausschuss des DFB untersucht den Ausraster von Carro – ob und welche Strafe dem Spanier droht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

