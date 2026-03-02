Unfall mit Kutsche: Lenker verletzt, Tier am Gleis

Pferd flüchtete entlang der Gleise

Während eines der Pferde nach dem Unfall neben der Kutsche stehen blieb und vom 42-Jährigen zurück in den Stall gebracht werden konnte, lag das zweite Tier zunächst auf den Gleisen, stand dann aber wieder auf und rannte auf die Bahnstrecke. „Es hat sich am Gleis entlang Richtung Reith bewegt“, schildert Markus Schatz, stellvertretender Kommandant der FF Seefeld. Der Notfallkoordinator der ÖBB wurde eingeschaltet, der eine Sperrung der Bahnstrecke veranlasste.