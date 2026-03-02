Norbert Hofer blickt jetzt in die Zukunft

Ein Treffen mit Kickl in Wien gibt Spekulationen rund um die neuen Pläne des freiheitlichen Ex-Landesobmannes frischen Impuls – das Amt des Bundespräsidenten als großes Ziel inklusive.
Wenngleich Norbert Hofer nicht mehr voll im Rampenlicht der hohen Politik steht, für Schlagzeilen sorgt er dennoch immer wieder. Jetzt lenkte der ehemalige Bundes- und Landesobmann der FPÖ die Aufmerksamkeit auf sich, weil er neuerdings als Gesellschafter bei einem digitalen News-Portal mitmischt, das auf Wachstumskurs ist, stark auf KI-gestützte Technologie setzt und seine internationale Präsenz ausbauen will.
Weitere Kandidatur?
Gleichzeitig trauen dem freiheitlichen Landtagsabgeordneten sowohl parteiinterne Insider als auch Szenekenner aus anderen Fraktionen eine weitere Kandidatur für die Wahl des nächsten Bundespräsidenten zu. Ein pannonisches Wettrennen zwischen dem blauen Strahlemann und dem roten Altlandeshauptmann Hans Niessl um die Nachfolge von Van der Bellen schwebt umtriebigen Polit-Kiebitzen in regen Diskussionen abseits der Stammtische bereits vor.
„Tauwetter nach Eiszeit“
Gemunkelt wird deshalb, da Norbert Hofer erneut mit seinem Bundesparteichef Herbert Kickl in Wien gemeinsam zu sehen ist. „Um Pläne zu schmieden“, so die Vermutung. Das wird salopp als Tauwetter nach der Eiszeit registriert und beflügelt selbst in den eigenen Reihen weitreichende Spekulationen.
„Oje“, lautet Hofers erste Reaktion, begleitet von einem Lächeln. „Ja, Herbert Kickl und ich haben uns vergangene Woche getroffen, es war sehr nett. Wir haben uns sehr, sehr lange unterhalten, private Themen wie das Bergwandern standen im Vordergrund“, verrät der Burgenländer. Ein Antreten zur Bundespräsidentenwahl 2028 könne er sich „aus jetziger Sicht kaum vorstellen“.
„Habe es nicht vor“
„Ich habe es überhaupt nicht vor“, betont Hofer im selben Atemzug: „Für meine Aufgabe im Landtag mache ich alles, diese Arbeit nimmt mich voll in Anspruch.“ Seine Rolle beim digitalen News-Portal sei nicht operativ. Viel mehr Engagement verbindet ihn mit der Emerald Horizon AG in Graz, die mit technischen Innovationen neue Maßstäbe in der Energieversorgung, Speicherung und Gesundheit setzen will. Hofer: „Das ist die Zukunft.“
