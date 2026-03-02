Norbert Hofer blickt jetzt in die Zukunft

„Habe es nicht vor“

„Ich habe es überhaupt nicht vor“, betont Hofer im selben Atemzug: „Für meine Aufgabe im Landtag mache ich alles, diese Arbeit nimmt mich voll in Anspruch.“ Seine Rolle beim digitalen News-Portal sei nicht operativ. Viel mehr Engagement verbindet ihn mit der Emerald Horizon AG in Graz, die mit technischen Innovationen neue Maßstäbe in der Energieversorgung, Speicherung und Gesundheit setzen will. Hofer: „Das ist die Zukunft.“