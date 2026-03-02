Vorteilswelt
Folgenschwerer Crash

E-Biker wurde von Lkw erfasst und starb im Spital

Salzburg
02.03.2026 18:30
An der Kreuzung kam es zu dem tödlichen Unfall
An der Kreuzung kam es zu dem tödlichen Unfall
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Schwerer Unfall bei Seeham in Salzburg: Ein 65-jähriger E-Biker wurde an der Kreuzung Richtung Berndorf von einem Lkw erfasst. Der Notarzthubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus, doch für den Einheimischen kam jede Hilfe zu spät.



Folgenschwerer Zusammenprall auf der Obertrumer Landesstraße (L102) am Ortsausgang von Seeham in Richtung Berndorf: Montagvormittag übersah ein einheimischer Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen einen 65-jährigen Radfahrer. Dieser hat mit dem E-Bike auf der Radfahrerüberfahrt die Landesstraße überquert.

Heli brachte E-Biker ins Spital
Der Helikopter rückte an und brachte den E-Biker umgehend ins Krankenhaus. Doch trotz schneller Hilfe erlag der Radfahrer nach der Ankunft im Spital noch im Schockraum seinen Verletzungen.

Lkw-Lenker unverletzt
Um 10.52 Uhr wurden die Florianis Seeham per Sirene, Blaulicht-SMS und Pager alarmiert. Sie sicherten die Kreuzung, regelten den Verkehr und errichteten einen Sichtschutz. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt, Rotes Kreuz und Polizei standen gemeinsam mit der Feuerwehr im Einsatz.

Salzburg
02.03.2026 18:30
Salzburg

