Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doppelte Chance

Altach kann in 100 Stunden Geschichte schreiben

Vorarlberg
02.03.2026 18:55
Yann Massombo will auch in dieser Woche für Altach treffen.
Yann Massombo will auch in dieser Woche für Altach treffen.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Die Meistergruppe der Bundesliga kennen die Vorarlberger Vereine nur vom Hörensagen. Das ÖFB-Cupfinale ist in Lustenau ein Begriff, am Mittwoch will auch Altach dorthin. In den 100 Stunden zwischen Mittwochabend und Sonntagnachmittag können Jäger und Co. Ländle-Fußballgeschichte schreiben.

0 Kommentare

Yann Massomo sei Dank! Der späte Treffer des Altach-Franzosen gegen Rapid eröffnete nach dem Einzug ins Cuphalbfinale auch die Chance auf den Einzug in die Bundesliga-Meistergruppe. Wobei der letzte Auftritt im Grunddurchgang der Bundesliga bis Mittwoch nur eine zweitrangige Rolle spielt. Denn dann steht um 18 Uhr das erste Highlight an. „Am Montagvormittag haben wir den Matchplan für das Cupspiel in Salzburg ausgearbeitet“, berichtet Altachs Trainer Ognjen Zaric. Der sich in dieser Woche keine freie Minute gönnen wird, aber nach der Besprechung mit seinem Trainer-Staff weiß: „Wir haben einen klaren Plan und werden viel Energie auf den Platz bringen.“

Große Chance bei den Bullen
Dass Salzburg keine unbezwingbare Größe mehr ist, wissen die Rheindörfler seit den beiden Meisterschaftsduellen im Grunddurchgang. Dem 2:2 in Salzburg am 10. Spieltag folgte ein 1:1 zu Hause in der 15. Runde. Bei den Spielern ist der Fokus auf das morgige Spiel klar erkennbar. „Wir haben jetzt Salzburg vor der Brust, das ist jetzt das Wichtigste“, weiß der zum Leistungsträger gewordene Youngster Filip Milojevic. „Wir haben in Salzburg die große Chance, etwas Außergewöhnliches zu erreichen“, sagt Torhüter Dejan Stojanovic. Der aber auch schon an die Partie in Graz denkt: „Um in die Meistergruppe zu kommen, müssen wir alles am Platz lassen.“

Lesen Sie auch:
Yann Massombo erlöste die Altacher mit dem Ausgleich kurz vor Spielende.
1:1 gegen Rapid
Altachs Traum von der Meistergruppe lebt weiter
01.03.2026
Sieg nach Verlängerung
Altach beendet Titeltraum von Sturm in Cup-Krimi!
01.02.2026

Rheindörfler als Kilometerfresser 
Für die Altacher stehen in dieser Woche viele Reisekilometer an. Heute geht es nach Salzburg, morgen Nacht wieder zurück ins Ländle. Die Anreise nach Graz erfolgt am Samstag. Derzeit sucht der Klub nach einer Möglichkeit, den Hinflug in die Steiermark per Flugzeug zu organisieren. Variante B ist die Anreise mit dem Bus. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
02.03.2026 18:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 10°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 13°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
2° / 9°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
2° / 11°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Emirates Airbus A380 verließ am Montagabend den Dubai International Airport.
Live
krone.at-Liveticker
Erster Flug aus Dubai ++ Trump: „Große Welle“
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.396 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
404.044 mal gelesen
Ausland
Erster Flug aus Dubai ++ Trump: „Große Welle“
324.256 mal gelesen
Der Emirates Airbus A380 verließ am Montagabend den Dubai International Airport.
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3895 mal kommentiert
Ausland
Erster Flug aus Dubai ++ Trump: „Große Welle“
3548 mal kommentiert
Der Emirates Airbus A380 verließ am Montagabend den Dubai International Airport.
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
823 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Vorarlberg
Doppelte Chance
Altach kann in 100 Stunden Geschichte schreiben
Urteil wegen Nötigung
Mann drohte Schwester: „Ich werde dich erhängen“
„Schön wär‘s“
Grüne präsentieren Kampagne zum Weltfrauentag
Schwerer Arbeitsunfall
Lehrling schoss sich Nagel in den Oberschenkel
Mehrere Negativrekorde
Nur 13 Siege in 48 Spielen – die Pioneers-Bilanz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf