Altach kann in 100 Stunden Geschichte schreiben

Große Chance bei den Bullen

Dass Salzburg keine unbezwingbare Größe mehr ist, wissen die Rheindörfler seit den beiden Meisterschaftsduellen im Grunddurchgang. Dem 2:2 in Salzburg am 10. Spieltag folgte ein 1:1 zu Hause in der 15. Runde. Bei den Spielern ist der Fokus auf das morgige Spiel klar erkennbar. „Wir haben jetzt Salzburg vor der Brust, das ist jetzt das Wichtigste“, weiß der zum Leistungsträger gewordene Youngster Filip Milojevic. „Wir haben in Salzburg die große Chance, etwas Außergewöhnliches zu erreichen“, sagt Torhüter Dejan Stojanovic. Der aber auch schon an die Partie in Graz denkt: „Um in die Meistergruppe zu kommen, müssen wir alles am Platz lassen.“