The big interview
Do you want to become Shah of Persia, Mr. Pahlavi?
Three days before the attack on Iran, Kronen Zeitung met with the Shah's son, Reza Pahlavi, in Paris. He talks about the massacres of the Iranian people, what he believes to be the imminent end of the Islamic Republic, and his role in the transition to freedom and democracy.
It is the first warm day of spring in Paris, and the magnolias and apple trees are already in bloom. Our appointment with the crown prince, as he was referred to in our correspondence, is set for 12 noon in the 16th arrondissement. We are not given the exact address until 60 minutes beforehand—the security risk for the most prominent opponent of the regime in Iran is high. In a side street off Avenue Mozart, a security team awaits us, with whom we enter a baroque palace in blue and gold; it belongs to business friends of the family.
