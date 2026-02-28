Von wegen sparen: Katzenklo um 500 Euro

Wenn es um die Haustiere geht, wird bei den Wienern nicht gespart. Das zeigt sich auch beim „Krone“-Lokalaugenschein bei der Haustiermesse in der Marx Halle, die an diesem Wochenende über die Bühne geht. Bereits kurz vor 10 Uhr vormittags ist die Warteschlange dutzende Meter lang, auch viele Vierbeiner finden sich darunter.