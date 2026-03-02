Formel 1 braucht dringend „Plan B“ in Golfstaaten

Seit Samstag gehen die schockierenden Bilder um die Welt: Raketen, Drohnen und Explosionen übersäen in einem eskalierenden militärischen Konflikt den Nahen Osten. Das hat auch auf den Mikrokosmos des Motorsports große Auswirkungen, denn in den letzten zwei Jahrzehnten sind die Golfstaaten zu einer Kernregion geworden. Die Formel-1-Strecken in Bahrain, Katar und Abu Dhabi sind nur durch die Wassermassen des Persischen Golfs vom Iran getrennt.