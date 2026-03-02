Formel 1 braucht dringend „Plan B“ in Golfstaaten

Absichtliche Niederlage? „Völliger Schwachsinn!“
Brisante Ausgangslage
Der Krieg im Nahen Osten könnte seine Auswirkungen auf die Formel 1 schon jetzt zeigen. Erschwerte Anreise zum Auftakt nach Australien, zudem soll in fünfeinhalb Wochen in Bahrain gefahren werden. Dort brach Pirelli einen Reifentest ab, weil es unweit der Strecke zu einer Explosion kam – die F1-Kolumne:
Seit Samstag gehen die schockierenden Bilder um die Welt: Raketen, Drohnen und Explosionen übersäen in einem eskalierenden militärischen Konflikt den Nahen Osten. Das hat auch auf den Mikrokosmos des Motorsports große Auswirkungen, denn in den letzten zwei Jahrzehnten sind die Golfstaaten zu einer Kernregion geworden. Die Formel-1-Strecken in Bahrain, Katar und Abu Dhabi sind nur durch die Wassermassen des Persischen Golfs vom Iran getrennt.
