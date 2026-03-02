„Das Wichtigste ist und bleibt eine Ausbildung“
Neue AMS-Chefin:
Völlig überraschend verließ Geschäftsführerin Jacqueline Beyer Ende September 2025 das Salzburger Arbeitsmarktservice (AMS). Nach Zwischenlösung und Bewerbungsprozess steht seit 1. Februar die neue Chefin fest: Julia Kröll (38), die schon zuvor interimistisch die Geschäftsführung innehatte.
„Krone“: Frau Kröll, Sie sind jetzt seit Februar Chefin des Arbeitsmarktservice Salzburg. Sie waren schon zuvor interimistische Geschäftsführerin. Was ist anders?
Julia Kröll: Tatsächlich tut diese Art der Bestätigung gut, weil man den Kurs, den man schon eingeschlagen hat, jetzt auch weiterfahren kann. Vieles davon habe ich auch im Hearing präsentiert. Letztendlich gibt es dafür jetzt eben Anerkennung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.