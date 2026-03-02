„Das Wichtigste ist und bleibt eine Ausbildung“

„Krone“: Frau Kröll, Sie sind jetzt seit Februar Chefin des Arbeitsmarktservice Salzburg. Sie waren schon zuvor interimistische Geschäftsführerin. Was ist anders?

Julia Kröll: Tatsächlich tut diese Art der Bestätigung gut, weil man den Kurs, den man schon eingeschlagen hat, jetzt auch weiterfahren kann. Vieles davon habe ich auch im Hearing präsentiert. Letztendlich gibt es dafür jetzt eben Anerkennung.