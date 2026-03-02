Weiter Wirbel um Friedhofszufahrt in Klagenfurt

Seit Jahren war die Schrankenanlage beim Klagenfurter Friedhof Annabichl defekt. In den vergangenen Monaten wurde sie – wie berichtet – um 35.000 Euro repariert. Doch auch jetzt erreichen die „Krone“ Beschwerden: Die Schranken seien weiterhin offen. Ein Lokalaugenschein zeigt: Tatsächlich stehen beide Schranken oben.