Weiter Wirbel um Friedhofszufahrt in Klagenfurt

Riesige Rauchsäule: Müllcontainer in Flammen
Im grenznahen Bayern
Die Kärntner Landeshauptstadt investierte nach dem Autowasch-Skandal am Friedhof Annabichl insgesamt 35.000 Euro in neue Schrankenanlage – doch die Zufahrt sorgt nun weiter für Ärger ...
Seit Jahren war die Schrankenanlage beim Klagenfurter Friedhof Annabichl defekt. In den vergangenen Monaten wurde sie – wie berichtet – um 35.000 Euro repariert. Doch auch jetzt erreichen die „Krone“ Beschwerden: Die Schranken seien weiterhin offen. Ein Lokalaugenschein zeigt: Tatsächlich stehen beide Schranken oben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.