Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

MA 67 übernimmt

Künftig nur mehr Parksheriffs der Stadt unterwegs

Wien
02.03.2026 10:20
(Bild: Christoph Engelmaier)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Die Parkraumüberwachung wird künftig gänzlich von der MA 67 der Stadt Wien übernommen. Damit werde die Polizei Wien entlastet, heißt es. 

0 Kommentare

Bisher gab es eine geteilte Zuständigkeit zwischen der Landespolizeidirektion Wien und der Stadt Wien durch die MA67 auf Grundlage einer § 15a B-VG-Vereinbarung.

Die Polizei verspricht sich dadurch eine Entlastung beim Personal, das bislang auch für administrative und organisatorische Aufgaben im Bereich der Parkraumüberwachung eingesetzt war. Man sei in den Nachtstunden allerdings unterstütztend tätig. 

Die MA 67 erledigt auch weiterhin die Überwachung des ruhenden Verkehrs gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO) und kann daher – genau wie Polizisten – auch Übertretungen wie das Halten in zweiter Spur, am Gehsteig oder im Kreuzungsbereich ahnden.

Lesen Sie auch:
In Wien wurden heuer zahlreiche Autos so abgestellt, dass sie ein öffentliches Verkehrsmittel ...
Höhere Strafen drohen
1500 Öffi-Blockaden: Kann Wien nicht einparken?
30.12.2025

Die bisherigen Aufgaben wie die Kontrolle der Gebührenentrichtung für die flächendeckende Kurzparkzone und die Kontrolle der §57a-Plakette, also dem „Pickerl“, werden weiter von den Organen der Parkraumüberwachung erledigt, zusätzlich zur Anordnung von Abschleppungen von abgestellten Fahrzeugen, die den Verkehr behindern, sowie die Überwachung von falsch abgestellten E-Scootern.

Ende der Doppelgleisigkeit
Für Autofahrer ändert sich kaum etwas. Sie haben allerdingskünftig nur eine Anlaufstelle bei Fragen zu Park- oder Verkehrsstrafen, nämlich die MA 67. 

Für die Stadt Wien bedeutet die neue alleinige Zuständigkeit eine Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungsabläufe und eine klare Struktur ohne Doppelgleisigkeiten von zwei Organisationsstrukturen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
02.03.2026 10:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
7° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
7° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
8° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Live
krone.at-Liveticker
US-Jets abgeschossen: Kuwait gibt „Fehler“ zu
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktienmärkte auf Talfahrt – Öl und Gas wird teuer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
416.069 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
396.836 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
130.989 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
4028 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3865 mal kommentiert
Außenpolitik
US-Jets in Kuwait abgestürzt + „Keine Verhandlung“
889 mal kommentiert
Mehr Wien
MA 67 übernimmt
Künftig nur mehr Parksheriffs der Stadt unterwegs
Jetzt neuer Vorstoß
Teure Sinnlos-Ämter: Wer die Abschaffung blockiert
Gewinnspiel
Thommy Ten & Amélie van Tass live erleben!
Trotz Gewinnrückgang
Flughafen Wien: Höhe der Dividende soll bleiben
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf