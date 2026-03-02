Bei Wohnungssuche wurde Studentin diskriminiert
„Nicht österreichisch“
22-jährige Niederösterreicherin mit Migrationshintergrund erlebte bei der Wohnungssuche in Linz ein blaues Wunder. Als der potenzielle Vermieter den Namen der jungen Frau erfuhr, meinte er, dass dieser „nicht österreichisch“ sei. Die Studentin ist sauer und wandte sich samt Chatverlauf an die „Krone“.
Sie wollte eigentlich nur eine kleine Wohnung für sich allein: Eine 22-jährige Wirtschaftsstudentin aus dem Waldviertel schrieb auf einer großen Online-Börse am Freitagabend einen Linzer Vermieter an, bewarb sich um ein 14 Quadratmeter großes Single-Appartement um 460 Euro Mietzins.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.