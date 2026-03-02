Verkehrspaket für Tirol soll Staus verhindern

„Krone“: Herr Landesrat, Navi-Anbieter sollen verpflichtet werden, Tiroler Abfahrverbote anzuzeigen. Wie lange wird es dauern, bis diese Maßnahme umgesetzt ist?

Zumtobel: Sobald das IVS, „Intelligente Verkehrssysteme Gesetz“, vom Nationalrat beschlossen und entsprechend kundgemacht ist, ist es rechtsgültig. Ab diesem Zeitpunkt sind Navi-Anbieter verpflichtet, auch temporäre Fahrverbote zu berücksichtigen und entsprechend keine Ausweichrouten mehr auf Straßen mit Fahrverboten anzuzeigen, wodurch Durchreisende nicht blindlings auf Feld- und Forstwege oder kleine Gemeindestraßen geschickt werden, um einen Stau auf der Hauptreiseroute zu umfahren. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese digitale Verkehrssteuerung als Ergänzung zu den von uns erlassenen Fahrverboten sowie den Kontrollen durch Polizei und Straßenaufsichtsorganen wesentlich dazu beitragen wird, Stauausweichverkehr auf Orts- und Gemeindestraßen in ganz Tirol zu verhindern.