Verkehrspaket für Tirol soll Staus verhindern

Der starke Urlauberverkehr an Reisewochenenden ist für Tirol jedes Jahr eine große Herausforderung. SPÖ-Verkehrs-LR René Zumtobel erläutert im „Krone“-Interview, was für heuer geplant ist.
„Krone“: Herr Landesrat, Navi-Anbieter sollen verpflichtet werden, Tiroler Abfahrverbote anzuzeigen. Wie lange wird es dauern, bis diese Maßnahme umgesetzt ist?
Zumtobel: Sobald das IVS, „Intelligente Verkehrssysteme Gesetz“, vom Nationalrat beschlossen und entsprechend kundgemacht ist, ist es rechtsgültig. Ab diesem Zeitpunkt sind Navi-Anbieter verpflichtet, auch temporäre Fahrverbote zu berücksichtigen und entsprechend keine Ausweichrouten mehr auf Straßen mit Fahrverboten anzuzeigen, wodurch Durchreisende nicht blindlings auf Feld- und Forstwege oder kleine Gemeindestraßen geschickt werden, um einen Stau auf der Hauptreiseroute zu umfahren. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese digitale Verkehrssteuerung als Ergänzung zu den von uns erlassenen Fahrverboten sowie den Kontrollen durch Polizei und Straßenaufsichtsorganen wesentlich dazu beitragen wird, Stauausweichverkehr auf Orts- und Gemeindestraßen in ganz Tirol zu verhindern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.