Die WM als Traum – und die Fans im Rücken

Noch nie hat es Österreichs A-Frauenteam geschafft – nun gibt‘s den nächsten Anlauf. Rot-Weiß-Rot will erstmals zu einer WM, also 2027 nach Brasilien. Der Weg dorthin beginnt am Dienstag in der Südstadt gegen Norwegen. „Es ist für alle ein großer Traum und wäre einzigartig, in Brasilien dabei zu sein. Dafür werden wir sehr viel leisten müssen, um es am Ende des Jahres vielleicht wirklich schaffen zu können“, so Teamchef Alex Schriebl. „Dass die Qualifikation ein schwieriges Unterfangen ist, zeigt schon die Tatsache, dass es einem österreichischen Frauen-Nationalteam bisher noch nie gelungen ist.“ Die aktuelle Auswahl geigte am Sonntag bei einem öffentlichen Training am ÖFB-Campus in Wien, stand gerne für Autogramme oder Selfies zur Verfügung. Tenor: „Danke an alle, die da waren!“