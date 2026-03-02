Die WM als Traum – und die Fans im Rücken

Am Sonntag stieg im ÖFB-Campus ein öffentliches Training, gaben Kapitänin Puntigam und Co. auch gerne Autogramme. Und bereits am Dienstag geht‘s in der WM-Quali mit dem Heimspiel in der Südstadt gegen Norwegen los. Teamchef Schriebl: „Es wäre für uns einzigartig, 2027 in Brasilien dabei zu sein.“
Noch nie hat es Österreichs A-Frauenteam geschafft – nun gibt‘s den nächsten Anlauf. Rot-Weiß-Rot will erstmals zu einer WM, also 2027 nach Brasilien. Der Weg dorthin beginnt am Dienstag in der Südstadt gegen Norwegen. „Es ist für alle ein großer Traum und wäre einzigartig, in Brasilien dabei zu sein. Dafür werden wir sehr viel leisten müssen, um es am Ende des Jahres vielleicht wirklich schaffen zu können“, so Teamchef Alex Schriebl. „Dass die Qualifikation ein schwieriges Unterfangen ist, zeigt schon die Tatsache, dass es einem österreichischen Frauen-Nationalteam bisher noch nie gelungen ist.“ Die aktuelle Auswahl geigte am Sonntag bei einem öffentlichen Training am ÖFB-Campus in Wien, stand gerne für Autogramme oder Selfies zur Verfügung. Tenor: „Danke an alle, die da waren!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.